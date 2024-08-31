جديد شجار طابا.. مقتل مصري داخل الإسعاف

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بعد اللغط الذي أثير حول الحادث الذي وقع أمس في طابا المصرية على الحدود مع إسرائيل، خرجت السلطات المصرية لتوضح أن شجارا وقع في أحد الفنادق بالمنطقة بين عمال مصريين وسياح إسرائيليين من عرب 48، لافتة إلى إصابة مواطن مصري بجروح بالغة.
وفي جديد تلك القضية، كشف مصدر طبي أن العامل قُتل خلال الشجار الذي أدى أيضا إلى إصابة ثلاثة سياح من عرب إسرائيل وعمال آخرين في مدينة طابا الساحلية.
كما أضاف المصدر أن العامل توفي متأثرا بجروحه "داخل سيارة إسعاف كانت تنقله من طابا" على الحدود مع إسرائيل إلى شرم الشيخ، وفق ما نقلت فرانس برس.
وكان ثلاثة عمال آخرين وثلاثة سياح من "عرب 48" أصيبوا أيضا بعدما وقع شجار بين موظفي الفندق والسياح "بسبب محاولتهم الحصول على خدمات بلا مقابل".
عملية طعن
فيما وثقت مقاطع مصورة انتشرت بشكل واسع أمس على مواقع التواصل، بعضا من لحظات الشجار هذا.
بينما انتشر العديد من التقارير الإسرائيلية التي أفادت بأن ما حصل "عملية طعن".
لكن مصدراً أمنياً رفيعاً عاد ونفى الأمر جملة وتفصيلاً.
MENAFN31082024000151011027ID1108621621
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.