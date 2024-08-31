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جديد شجار طابا.. مقتل مصري داخل الإسعاف

8/31/2024 3:09:03 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بعد اللغط الذي أثير حول الحادث الذي وقع أمس في طابا المصرية على الحدود مع إسرائيل، خرجت السلطات المصرية لتوضح أن شجارا وقع في أحد الفنادق بالمنطقة بين عمال مصريين وسياح إسرائيليين من عرب 48، لافتة إلى إصابة مواطن مصري بجروح بالغة.

وفي جديد تلك القضية، كشف مصدر طبي أن العامل قُتل خلال الشجار الذي أدى أيضا إلى إصابة ثلاثة سياح من عرب إسرائيل وعمال آخرين في مدينة طابا الساحلية.

كما أضاف المصدر أن العامل توفي متأثرا بجروحه "داخل سيارة إسعاف كانت تنقله من طابا" على الحدود مع إسرائيل إلى شرم الشيخ، وفق ما نقلت فرانس برس.

وكان ثلاثة عمال آخرين وثلاثة سياح من "عرب 48" أصيبوا أيضا بعدما وقع شجار بين موظفي الفندق والسياح "بسبب محاولتهم الحصول على خدمات بلا مقابل".

عملية طعن

فيما وثقت مقاطع مصورة انتشرت بشكل واسع أمس على مواقع التواصل، بعضا من لحظات الشجار هذا.

بينما انتشر العديد من التقارير الإسرائيلية التي أفادت بأن ما حصل "عملية طعن".

لكن مصدراً أمنياً رفيعاً عاد ونفى الأمر جملة وتفصيلاً.

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