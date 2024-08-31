عشيقة مؤسس تليغرام تطل شاكية: حملة ذباب ضدي!

MENAFN - Khaberni) خبرني - بعدما كانت مجهولة، وشبه غائبة كلياً عن الساحة الإعلامية، باتت المحامية الروسية إيرينا بولغار، عشيقة مؤسس تليغرام بافل دوروف السابقة، وأم أولاده الثلاثة (ليا ودانيال ودافيد)، خلال أيام قليلة محط أنظار الملايين، على الرغم من التشكيك في صحة هويتها وحسابها على إنستغرام.

فوالد أولادها الملاحق حاليا بتهم جنائية في فرنسا، والذي يعتبر أشهر من نار على علم، متهم بتعنيف ابنه الأصغر.

ومنذ تكشفت تفاصيل تلك الدعوة التي رفعتها بولغار ضده في محكمة بجنيف، حيث تعيش مع عائلتها، لم يهدأ حسابها على منصة إنستغرام عن استقبال سيل من التعليقات المهينة أحيانا والمنتقد أحيانا أخرى لها، فضلا عن المشككين بهويتها أيضا.

ففي "ستوري" نشرتها أمس على حسابها في إنستغرام، اشتكت السيدة الفاتنة التي تعرف عن نفسها بالمدافعة عن حقوق المرأة والإنسان عامة، من كم من "البوتات" أو كما تسمى الذباب الإلكتروني أو الحسابات المزيفة التي رمت كما هائلا من التعليقات المسيئة ضدها.

صنيعة الـ AI كما أوضحت أن البعض وصفها بالغبية والبعض الآخر بالعميلة، متسائلين عن الجهة التي وظفتها.

بينما اكتفى آخرون بالتشكيك بوجودها مؤكدين أنها من صنيعة الـ AI.

لكن السيدة الساحرة لم تأبه كثيرا على ما يبدو ونشرت على عادة ما تفعل منذ أسابيع، صورة لأطفالها يستمتعون بوجبة في أحد المطاعم بجنيف.

وفي صورة أخرى نشرتها صباح اليوم ظهر مشهد طبيعي لقوس قزح، وعلقت على هذا المشهد معتبرة أنه عندما تشعر أن حياتك انقلبت رأسا على عقب بل دمرت بالكامل، هناك دائما بصيص أمل، في إشارة ربما إلى تفجر تفاصيل عن حياتها والشكوى التي تقدمت بها ضد دوروف منذ توقيفه.

إذ أصبحت مع عائلتها تحت الأضواء، بعدما كانت تعيش بسلام بعيدا عن كل تلك الجلبة.

هدد طفله بالقتل وكانت شريكة دوروف السابقة، تقدمت بشكوى ضده أمام محكمة في جنيف بسويسرا في مارس 2023، متهمة إياه بضرب أحد أطفاله الثلاثة، حسب ما نقلت شبكة سي إن إن.

وزعمت في القضية التي رفعتها ضد شريكها السابق أن الأخير ألحق الأذى بابنه الأصغر البالغ من العمر خمس سنوات، عدة مرات بين عامي 2021 و2022.

بل أشارت إلى أنه في إحدى المرات، هدد "بقتله"، وفق ما أظهرت الشكوى التي تقدمت بها.

وفي منشور على موقع إنستغرام بتاريخ 30 يوليو الماضي، كشفت إيرينا أنها التقت بدوروف عام 2012، وعاشا معًا منذ 2013 في سانت بطرسبورغ، حيث ولد أطفالهما الثلاثة.

لكنها انتقلت لاحقا إلى سويسرا، حيث لا تزال تعيش حاليا مع أطفالها منذ 2020. وأضافت أنهما "ظلا يعيشان كعائلة" وكان دوروف يزورهم في سويسرا مع والدته وشقيقه.

لكن العلاقة تدهورت عام 2022، وانفصلا تماما، فامتنع بافل منذ ذلك الوقت عن رؤية أطفاله أو إعالتهم.

أتت تلك التطورات بعدما قضى دوروف أول يوم له خارج السجن الخميس، عقب الإفراج عنه بكفالة قدرها 5.56 مليون دولار (5 ملايين يورو)، بعدما أمضى 4 أيام معتقلاً في فرنسا التي فرضت عليه حظر سفر بانتظار محاكمته المحتملة بتهم ترتبط بالمحتوى المخالف للقانون في تطبيقه للرسائل النصية.

وكان بافل احتجز يوم السبت الماضي في مطار لو بورجيه ضمن تحقيق قضائي فتح الشهر الماضي وتضمن 12 انتهاكا جنائيا مزعوما تتعلق بتليغرام، تلك المنصة الشهيرة التي يتابعها الملايين حول العالم.

يذكر أن الشاب الذي أسس تلك المنصة مع شقيقه عام 2013، يحمل الجنسية الفرنسية والإماراتية أيضا، فضلا عن جنسية دولة سانت كيتس ونيفيس، وتقدِّر مجلة فوربس ثروته بنحو 15.5 مليار دولار.

وتسبب اعتقاله في إثارة غضب روسيا، حيث اعتبر مسؤولون روس أن هذه الخطوة مدفوعة سياسيا ودليل على ازدواجية معايير الغرب فيما يتعلق بحرية التعبير.

في حين أثار هذا الغضب دهشة منتقدي الكرملين لأن السلطات الروسية حاولت عام 2018 حجب تليغرام لكنها فشلت، قبل أن ترفع الحظر عنه عام 2020.