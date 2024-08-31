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المحكمة العليا في البرازيل تأمر بإغلاق منصة «إكس» فوراً

8/31/2024 3:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر قاضي المحكمة العليا البرازيلية، أمس، أمراً بالتعليق الفوري لمنصة التواصل الاجتماعي «إكس» في البلاد، بعد انقضاء المهلة التي وضعتها المحكمة للشركة لتحديد ممثل قانوني لها في البرازيل.

وتعد هذه الخطوة أحدث فصل من فصول خلاف مستمر بين قاضي المحكمة العليا البرازيلية ورجل الأعمال إيلون ماسك، وهو الخلاف الذي اشتمل أيضاً على تجميد الحسابات المالية في البرازيل لشركة ستارلينك المتخصصة في توفير شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

ونص القرار على تعليق منصة «إكس» بالكامل، وعلى الفور في أنحاء البلاد، إلى حين الامتثال لجميع أوامر المحكمة ذات الصلة، بما في ذلك دفع غرامات تبلغ 18.5 مليون ريال برازيلي (3.28 ملايين دولار) وترشيح ممثل قانوني في البرازيل.

وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قال، أمس، إنه يتعين على الملياردير إيلون ماسك احترام قرارات المحكمة العليا في البلاد.

وظلت منصة «إكس» تعمل بصورة طبيعية في البرازيل أمس، إلا أن المنصة قالت إنها تتوقع أن يأمر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس بحظر الموقع قريباً.

وقال لولا لإذاعة محلية: «كل وأي مواطن من أي جزء من العالم لديه استثمارات في البرازيل خاضع للدستور البرازيلي وللقوانين البرازيلية».

وأضاف لولا: «إذا كان هناك شخص يملك المال الكثير، فإن هذا لا يعني أن بوسعه عدم احترام (القانون)».

وقبل القرار الأخير، هاجم ماسك عبر منصته القاضي ووصفه بأنه «دكتاتور شرير». كما استنكر الحكم المتعلق بستارلينك ووصفه بغير قانوني، قائلاً إن هذا الإجراء يعاقب «بشكل غير لائق» المساهمين الآخرين وكذلك المواطنين البرازيليين.

ويتطلب القانون البرازيلي من جميع شركات الإنترنت أن يكون لها ممثل قانوني في البلاد يمكنه تلقي الأوامر القضائية ويكون مسؤولاً قانونياً عن الأعمال التجارية.

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