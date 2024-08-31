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انخفاض أسعار الوقود في الإمارات خلال سبتمبر 2024

8/31/2024 3:00:04 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر سبتمبر 2024 على النحو التالي:


- وقود الديزل: 2.78 درهم لكل لتر.


- البنزين السوبر "98": 2.90 درهم لكل لتر.


- البنزين خصوصي "95" :2.78 لكل لتر.


- بنزين "إي بلس" 91: 2.71 درهم لكل لتر.

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