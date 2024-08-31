تسليح القابضة تحتفل بالذكرى العاشرة لتأسيسها خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية (ADIHEX)

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة تسليح القابضة أنّها ستحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها خلال مشاركتها المميزة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024 (ADIHEX)، الذي سيقام في الفترة ما بين 31 أغسطس و8 سبتمبر في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، حيث ستستعرض مجموعة واسعة من الأسلحة النارية الفاخرة إيطالية الصنع وستقيم مسابقة رماية مثيرة للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، وذلك في القاعة رقم (3)، الجناح (3-045).
ومن ناحيةٍ أخرى، ستستغل شركة تسليح القابضة مشاركتها في المعرض لتسليط الضوء على تعاونها مع عددٍ من العلامات التجارية الإيطالية المعروفة في عالم الأسلحة النارية، بما في ذلك فراتيلي تانفوغليو، وساباتي إس بي أيه، وشيابا للأسلحة النارية، متيحةً للزوار الفرصة لاستكشاف مجموعة متنوعة من الأسلحة النارية الفاخرة، بدءاً من مسدسات تشيابا الأيقونية إلى بنادق الصيد عالية الدقة من ساباتي، ومسدسات تانفوغليو التي تليق بعشاق المشاركة في المنافسات المرموقة.
ولإضافة المزيد من التميز على الحدث الهام، سيتمكن الزوار من المشاركة في مسابقة التصويب السريع في ميدان الرماية الهوائي في قسم شوترز أرينا ، والتي ستستمر طوال فترة انعقاد أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. وستكون هذه المسابقة مفتوحة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وستقدم جوائز يومية للمشاركين الذين يظهرون سرعة ودقة الرماية لديهم.
علاوةً على ما سبق، ستعرض "تسليح تاكتيكال" - ذراع البيع بالتجزئة لشركة تسليح القابضة - مجموعة متنوعة من منتجات بنادق الإيرسوفت والأسلحة الهوائية (إيرغن) من علامات تجارية عالمية رائدة مثل أوماريكس وكارل وولتر من ألمانيا، وسايبرجون من فرنسا، وشيبا للأسلحة النارية من إيطاليا، وجي آند جي من تايوان، في فرصة مميزة لاستكشاف وشراء منتجات حصرية وعالية الجودة مصممة خصيصًا للمحترفين والهاوين على حد سواء.
وفي حديثه عن احتفال الشركة بالذكرى العاشرة لتأسيسها خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، قال السيد سالم المطروشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تسليح القابضة: "نحن سعداء بالاحتفال بعقد من التميز في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024. لقد اتسمت رحلتنا بالتفاني والابتكار، ونحن فخورون بمشاركة هذا الإنجاز المتميز مع شركائنا الكرام والمجتمع ككل.
وقال المطروشي ان مشاركتنا لهذا العام تهدف لتسليط الضوء على التزامنا بتقديم أفضل المنتجات والتجارب لعملائنا وشركائنا. ونتطلع للترحيب بزوار جناحنا لنقدم لهم أفضل ما لدينا"
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