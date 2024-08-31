استمتعوا بمشاهدة "باش إن برلين WWE Bash in Berlin" على "شاهد MBC "

(MENAFN
- mslgroup) ختاماً لصيف مليء بالإثارة، من المُنتَظَر أن يتوَّج الحدث المميز المباشر من “WWE Premium live”، بمنافسات "باش إن برلين WWE Bash in Berlin" المليئة بالحماس والتشويق على مستوى العالم. وسيُقام عرض "باش إن برلين WWE Bash in Berlin" يوم السبت 31 أغسطس، وسيُبث حصرياً في المنطقة عبر منصة "شاهد MBC"، مباشرةً من برلين. ويُعد هذا الحدث البارز والذي طال انتظاره أول حدث مباشر مميز يُقام في ألمانيا، حيث سيتواجه النجوم في مباريات
لم يسبق لها مثيل لترتيب أوراقهم. ومع اقتراب نهاية الأسبوع، تابعوا آخر التحديثات والفعاليات المبهرة التي ستترافق مع هذه المنافسات.
تتضمن بطاقة المباراة لهذا الحدث ما يلي:
• بطولة العالم للوزن الثقيل: غونثر (بطل) ضد راندي أورتن
سيتواجه اثنان من أفضل الرياضيين في العالم وجهاً لوجه عندما يعود بطل العالم للوزن الثقيل غونثر إلى أوروبا لمواجهة راندي أورتن، في مباراة تاريخية على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل.
بعد فوز غونثر بلقب العالم في "سومرسلام"، بتغلبه على داميان بريست، فاجأ "ذا فايبر" جمهور "WWE" بظهوره في "موندي نايت رو Monday Night Raw"، كاشفاً أن آدم بيرس منحه فرصة للمنافسة على اللقب في "باش إن برلين"، حيث سيبقى الفائز في "رو RAW" وسينتقل الخاسر إلى "سماك داون SmackDown".
• بطولة WWE العالمية بدون منازع: كودي رودز (بطل) ضد كيفن أوينز
سيدافع بطل WWE بلا منازع كودي رودز عن لقبه ضد حليفه كيفين أوينز. قاتل أوينز مجموعة ذا بلودلاين لمدة تزيد عن أربع سنوات، وبعد أن هزم رودز سولو سيكوا في سومرسلام، قدم رودز فرصة لأوينز لمواجهته في WWE باش في برلين.
• بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لـ WWE: مباراة التحدي المفتوح – إل إي نايت (بطل) ضد منافس لم يُحدد بعد
بعد نجاح إل إي نايت في الدفاع عن بطولة الولايات المتحدة في WWE ضد سانتوس إسكوبار في بطولة "سماك داون" بتاريخ 23 أغسطس، أعلن نايت خلال مقابلة خلف الكواليس أنه سيقوم بالدفاع عن اللقب في تحدٍ مفتوح في حدث "باش في برلين".
• داميان بريست وريا ريبلي ضد "ديرتي" دومينيك ميستريو وليف مورغان (منافسة "تاغ" مختلطة)
داميان بريست وريا ريبلي متعطشان للانتقام حيث يواجها "ديرتي" دومينيك ميستيريو وبطلة العالم للسيدات ليف مورغان في منافسة ثنائية "منافسة "تاغ" مختلطة". في سومرسلام، فاجأ "ديرتي" دوم الجماهير عندما خان مامي وساعد مورغان في الحفاظ على لقبها. في نفس الليلة، أحدث فين بالور صدمة أخرى عندما تسبب في خسارة بريست لبطولة الوزن الثقيل العالمية. في "رو RAW" ، عاد بالور وميستيريو ومورغان وجي دي مكدونا وكارليتو كنسخة جديدة من "جادجمنت داي".
• سي إم بونك ضد درو ماكنتاير (مباراة الحزام)
سيخوض سي إم بونك منافسة أخرى ضد درو ماكنتاير في مباراة حزام شخصية للغاية. لعدة أشهر، كان سي إم بونك ودرو ماكنتاير في نزاع مرير. بعد أن تواجها مؤخراً في مهرجان سومرسلام، خرج ماكنتاير منتصراً على بونك بعد مشاجرة بين ذِي سِكِند سيتي سينت ورولينز، الحكم الضيف الخاص.
بعد أن قام بانك بضرب ماكنتاير بحزامه الخاص في منافسة RAW بتاريخ 12 أغسطس، تم الإعلان عن جولة حزام جديدة. ستكون مواجهة شرسة، إذ سيتم ربط النجمين معاً ويكونان حرّين في استخدام الحزام لتحقيق أكبر قدر ممكن من الضرر.
• منافسات ثنائية نسائية ذا أنهولي يونيون ضد بيانكا بيلير وجيد كارجيل
ستكون بطولة WWE للفرق الثنائية على المحك عندما تتواجه ألبا فاير وإيلا داون ضد البطلات السابقات بيانكا بيلير وجايد كارجيل. بيلير وكارجيل تشكلان ثنائي قوي وتتطلعان لاستعادة الميدالية الذهبية، لكن هل يمكنهما التغلب على القوة الغامضة لـ "ذا أنهولي يونيون"؟
ستُقام منافسة باش إن برلين يوم السبت 31 أغسطس ومن المقرر أن يبدأ البث في الساعة 8:00 مساءً، شاهدوه مباشرة عبر "شاهد MBC" ثم في نفس اليوم مع ترجمة عربية على قناة MBC Action.
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