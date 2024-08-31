مسؤول مخابرات يبتز عراقياً.. والكاميرا تفضحه!

MENAFN - Khaberni) خبرني - لم يكن هذا المسؤول المخابراتي العراقي يدري على ما يبدو أن ابتزازه لأحد المواطنين سيورطه.

فبعد أن وثقت الكاميرا ابتزازه لأحد سكان الأنبار، وقع مسؤول شعبة استخبارات منطقة "زنكوره" التابعة إلى مُديريَّة استخبارات ومُكافحة إرهاب الأنبار، في الفخ، مُتلبّساً بتسلم رشوة.

ليتبين بعد التحقيقات أن المتهم الذي لم يذكر اسمه، تسلم مبلغ مليون دينار رشوةً من أحد المُشتكين، بعد إيهامه بوجود تقرير أمني بحقه.

فيما أوضحت السلطات أن عملية الضبط تمت وفق مذكرة صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق الرمادي المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983).

ويعاني العراق منذ سنوات من انتشار الفساد في بعض المرافق الحكومية، وحتى الأمنية.

ولا يعتبر تورط أمنيين في عمليات رشى أو ابتزاز بالأمر المستغرب بالنسبة لأغلب العراقيين.

في حين تعمد السلطات العراقية بشكل مضنٍ من أجل مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين، في بلد عاش سنوات من الفوضى وتفلت الأمن.