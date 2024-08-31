أعطوا ابن الـ5 سنوات حقنة قاتلة.. جدل حول مستشفى شهير بمصر

MENAFN - Khaberni) خبرني - في واقعة أثارت غضب الشارع المصري، لقي طفل حتفه في أحد مستشفيات الأطفال الخاصة الشهيرة إثر خضوعه لعلاج خاطئ.

فيما أوضحت والدة الصغير البالغ من العمر 5 سنوات، محمود حسن هلال، أن نجلها ارتفعت درجة حرارته كثيرا، فتوجهت به إلى "تبارك" للأطفال بالتجمع الخامس، وهي أحد أشهر مستشفيات الأطفال في البلاد.

كما أضافت أن الطبيب أخبرها أنه سيعطيه مضادا حيويا عن طريق الوريد، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

فقامت إحدى الممرضات بعمل فحص حساسية لمحمود قبل أن يحقن بالمضاد الحيوي، حينها ظهر إحمرار على جلده.

وتابعت الأم المكلومة موضحة أن الممرضة أخبرت الطبيب أن أعراض حساسية ظهرت على الصغير، لكنه أمرها رغم ذلك بحقنه بالمضاد الحيوي.

كما أكدت الوالدة المصدومة أن الطبيب لم يهتم لرؤية نجلها حتى قبل حقنه ولم يهتم برأي الممرضة.

إلى ذلك، أشارت إلى أن حال محمود انقلب رأسا على عقب فور حقنه، وخرجت مادة بيضاء من فمه وتغير لون جلده، وظهر عليه الإعياء الشديد، ما دفعها للاستنجاد بالطبيب، إلا أن رده جاء صادما.

"حالة نفسية"

فقد أكد لها أنه ابنها بحالة جيدة، وأن ما ظهر عليه من إعياء هو مجرد "حالة نفسية".

لكنها لم تقتنع بكلامه، فما كان من الطبيب إلا أن أمر بإخراجها من غرفة الكشف وإغلاق الباب في وجهها.

فتواصلت حينها مع شقيقها وزوجها لنجدتها.

5 ساعات من المماطلة

ولدى وصول الأب ورؤية نجله الصغير أيقن وفاته، إلا أن الطبيب نصحه بنقله إلى مستشفى "سيد جلال" وهو مستشفى حكومية وبعيد عن موقعهم.

وقال الأب إن الطبيب طلب نقل محمود إلى هذا المستشفى لأنه يعمل فيه ولديه طاقم من الأصدقاء هناك يمكنهم العمل على إبعاد شبهة التسبب في وفاة الطفل عنه.

رغم ذلك نقل الطفل إلى المستشفى الحكومي، حيث ذكر تقرير طبي هناك أن الصغير في حالة توقف لعضلة القلب وهبوط في الدورة الدموية.

ولم يقر بوفاته إلا بعد مرور 5 ساعات كاملة، بعد أن اضطر أحد الأطباء إلى الاعتراف بوفاته منذ عدة ساعات.

بعد تلك المأساة توجهت الأم إلى مستشفى تبارك طالبة اسم الطبيب الذي تسبب في وفاة نجلها، إلا أن مديرة المستشفى أنكرت القصة نافية وجود طبيب بهذه المواصفات لديهم.

إغلاق المستشفى

في حين ضجت مواقع التواصل بالواقعة، وتعالت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق رسمي وتوقيف الطبيب وإغلاق المستشفى.

ما دفع وزارة الصحة إلى الإعلان مساء أمس الخميس إغلاق مستشفى تبارك لحين الانتهاء من التحقيقات في وفاة "محمود حسن هلال".

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إنه فور الاطلاع على شكوى تفيد بوفاة الطفل بسبب اشتباه وجود تقصير من الطبيب، وجه وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية للمرور على المستشفى ومراجعة كيفية التعامل وخطة علاج الطفل.

فيما كشفت التحقيقات الأولية للجنة عدم تعامل المستشفى مع حالة الطفل، وفقا للبروتوكول الطبي الصحيح المتبع مع مثل هذه الحالات.