بعد أسبوع من حادثة زيغن.. امرأة تطعن 5 أشخاص بحافلة في ألمانيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الشرطة الألمانية، أمس، أن خمسة أشخاص أصيبوا، ثلاثة منهم في حالة خطيرة، في حادث طعن على متن حافلة في مدينة زيغن الواقعة غربي ألمانيا.
وأوضحت الشرطة أنها ألقت القبض على امرأة مشتبه بها تبلغ من العمر 32 عاماً، مشيرةً إلى أن شخصاً آخر أصيب بجروح خطيرة.
وكان 40 شخصاً على الأقل يستقلون الحافلة المتجهة إلى مهرجان في مدينة زيغن، الواقعة على بعد نحو 75 كيلومتراً شرق كولونيا، عندما وقع الهجوم نحو الساعة 7:40 مساء (1740 بتوقيت غرينتش)، وفقاً لبيان الشرطة.
ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع واحد تماماً من عملية الطعن المميتة في مدينة زولينغن الواقعة غربي ألمانيا، حيث قتل مهاجم يحمل سكيناً ثلاثة أشخاص وأصاب ثمانية آخرين. وتم القبض على المشتبه به ويبلغ من العمر 26 عاماً.
وناشدت الشرطة في زيغن المواطنين عدم نشر تقارير كاذبة على شبكات التواصل الاجتماعي أو القنوات الأخرى، وبصفة خاصة عدم الإشارة إلى وقوع هجوم إرهابي.
وأضافت الشرطة أنه لا توجد معلومات تشير إلى وجود مثل هذا الدافع.
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