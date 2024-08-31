بعد أسبوع من حادثة زيغن.. امرأة تطعن 5 أشخاص بحافلة في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية، أمس، أن خمسة أشخاص أصيبوا، ثلاثة منهم في حالة خطيرة، في حادث طعن على متن حافلة في مدينة زيغن الواقعة غربي ألمانيا.

وأوضحت الشرطة أنها ألقت القبض على امرأة مشتبه بها تبلغ من العمر 32 عاماً، مشيرةً إلى أن شخصاً آخر أصيب بجروح خطيرة.

وكان 40 شخصاً على الأقل يستقلون الحافلة المتجهة إلى مهرجان في مدينة زيغن، الواقعة على بعد نحو 75 كيلومتراً شرق كولونيا، عندما وقع الهجوم نحو الساعة 7:40 مساء (1740 بتوقيت غرينتش)، وفقاً لبيان الشرطة.

ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع واحد تماماً من عملية الطعن المميتة في مدينة زولينغن الواقعة غربي ألمانيا، حيث قتل مهاجم يحمل سكيناً ثلاثة أشخاص وأصاب ثمانية آخرين. وتم القبض على المشتبه به ويبلغ من العمر 26 عاماً.

وناشدت الشرطة في زيغن المواطنين عدم نشر تقارير كاذبة على شبكات التواصل الاجتماعي أو القنوات الأخرى، وبصفة خاصة عدم الإشارة إلى وقوع هجوم إرهابي.

وأضافت الشرطة أنه لا توجد معلومات تشير إلى وجود مثل هذا الدافع.