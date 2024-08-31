من المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية إلى 90.1 مليار دولار بحلول عام 2030

(MENAFN
- P&S Intelligence) وبحسب أحدث دراسة لأبحاث السوق نشرتها شركة بي آند إس إنتليجنس، قُدِّرت قيمة سوق إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية بنحو 40.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 90.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.4%. ويعود هذا النمو إلى ازدهار قطاع البنية التحتية، الذي تغذيته مشاريع البناء العديدة في مراحل مختلفة من التطوير. ومن المقرر أن تشهد البلاد زيادة كبيرة في أنشطة البناء، بدعم من مبادرات الحكومة.
أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية مشروع مفاهيم المدينة الذكية كجزء من جهود التحول البلدي المتوافقة مع رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. ويهدف المشروع إلى تعزيز التنمية الحضرية، وبالتالي تحسين رضا المواطنين، وتعزيز القدرة التنافسية للمدينة، وتعزيز الاستدامة الحضرية.
إن الاستثمار المتزايد للمملكة العربية السعودية في البنية التحتية هو جزء من استراتيجية أوسع نطاقًا للحد من اعتمادها الاقتصادي على قطاع النفط والغاز، والذي تأثر بشدة بانخفاض أسعار النفط في عامي 2015 و2016. واستجابة لذلك، قدمت الحكومة خطة "رؤية السعودية 2030"، وهي استراتيجية اقتصادية طويلة الأجل تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الهيدروكربونات.
الرؤى الرئيسية:
سيطرت فئة العقارات على السوق في عام 2024، حيث استحوذت على حوالي 30٪ من الحصة، بسبب النمو الكبير في العقارات المدفوع بتطوير البنية التحتية، ورؤية السعودية 2030، والتوسع الحضري السريع.
من المتوقع أن تنمو فئة خدمات التنظيف بمعدل نمو سنوي مركب قوي بنسبة 13.7٪ طوال هذا العقد، حيث يدرك المزيد من الناس أهمية هذه الخدمات بعد كوفيد-19.
استحوذ قطاع الأعمال والشركات على أكبر حصة في عام 2023، حوالي 35٪، ومن المتوقع أن يستمر نموه السريع، مدفوعًا بتركيز الدولة على توسيع قطاعي الخدمات والأعمال.
تصدرت خدمات إدارة المرافق المُستعانة بمصادر خارجية السوق في عام 2023، حيث ساهمت بنحو 70% من الحصة، مع توسع الفئة بأسرع معدل بسبب زيادة الوعي والطلب في القطاع العام.
هيمن قطاع الخدمات الناعمة على السوق في عام 2023 بنسبة تزيد عن 65% من الحصة، ويعزى ذلك إلى دوره الحاسم في ضمان سلامة مكان العمل والإنتاجية والصحة، إلى جانب فوائد الاستعانة بمصادر خارجية لمقدمي الخدمات المتخصصين.
استحوذ القطاع العام على أكبر حصة سوقية في عام 2023، بنحو 70%، كما ينمو أيضًا بأسرع وتيرة.
تصدرت الرياض السوق في عام 2023، بحصة تزيد عن 25%، وتستمر في النمو بسرعة بسبب مكانتها كعاصمة ومركز اقتصادي، وتشهد توسعًا حضريًا سريعًا وتوسعًا في البنية التحتية بما يتماشى مع رؤية 2030.
إن صناعة إدارة المرافق السعودية مجزأة للغاية، حيث يركز كل من اللاعبين الراسخين والناشئين على تبني تقنيات مبتكرة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات لتعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.
تعمل الشركات الرائدة على توسيع محفظة خدماتها لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين.
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