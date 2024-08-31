عمليتان متزامنتان شمال الخليل.. اصابات بينهم قائد لواء

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل /PNN /أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة قائد لواء غوش عتصيون وجندي وعدد من المستوطنين إثر عمليتين استهدفتا مستوطنتين وذلك في تفجير سيارتين مفخختين وإطلاق نار قرب تجمع غوش عتصيون ومستوطنة كرمي تسور شمالي الخليل.
وذكرت اذاعة جيش الاحتلال ان، مقاوم وصل إلى بوابة مستوطنة“كرمي تسور” شمالي الخليل، ثم نفذ عملية دهس لحارس المستوطنة، واقتحم المستوطنة وأطلق النار بداخلها، واعترف الاحتلال بوقوع إصابات.
واعلن جيش الاحتلال عن اصابة مستوطنين جراء انفجار سيارة مفخخة في تجمع“غوش عتصيون” الاستيطاني شمال الخليل، وان احد المصابين هو قائد لواء عتصيون حيث اصيب بعد انفجار المركبة برصاص جندي خلال اطلاقه النار على منفذ العملية.
وحسب“إذاعة جيش الاحتلال، فإن انفجار السيارة في“غوش عتصيون” كان لاستدراج قوات الاحتلال، وعند وصولها أطلق مقاوم النار عليها وأصاب اثنين
وبينت صحيفة“يديعوت أحرونوت” وقوع إصابتين بانفجار سيارة في محطة وقود قرب مفترق“غوش عتصيون.
وأعلن الاحتلال عن ارتقاء منفذ العملية.
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