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عمليتان متزامنتان شمال الخليل.. اصابات بينهم قائد لواء

8/31/2024 1:09:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN /أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة قائد لواء غوش عتصيون وجندي وعدد من المستوطنين إثر عمليتين استهدفتا مستوطنتين وذلك في تفجير سيارتين مفخختين وإطلاق نار قرب تجمع غوش عتصيون ومستوطنة كرمي تسور شمالي الخليل.

وذكرت اذاعة جيش الاحتلال ان، مقاوم وصل إلى بوابة مستوطنة“كرمي تسور” شمالي الخليل، ثم نفذ عملية دهس لحارس المستوطنة، واقتحم المستوطنة وأطلق النار بداخلها، واعترف الاحتلال بوقوع إصابات.

واعلن جيش الاحتلال عن اصابة مستوطنين جراء انفجار سيارة مفخخة في تجمع“غوش عتصيون” الاستيطاني شمال الخليل، وان احد المصابين هو قائد لواء عتصيون حيث اصيب بعد انفجار المركبة برصاص جندي خلال اطلاقه النار على منفذ العملية.

وحسب“إذاعة جيش الاحتلال، فإن انفجار السيارة في“غوش عتصيون” كان لاستدراج قوات الاحتلال، وعند وصولها أطلق مقاوم النار عليها وأصاب اثنين

وبينت صحيفة“يديعوت أحرونوت” وقوع إصابتين بانفجار سيارة في محطة وقود قرب مفترق“غوش عتصيون.

وأعلن الاحتلال عن ارتقاء منفذ العملية.







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