Saturday, 31 August 2024 08:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البطل الكويتي فيصل الراجحي يصل نهائي الجري على الكرسي لبارالمبياد باريس

8/30/2024 11:48:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 30 - 8 (كونا) -- تأهل البطل الباراليمبي الكويتي فيصل الراجحي إلى نهائي مسابقات الجري على الكرسي في "بارالمبياد باريس" الذي سينطلق غدا السبت بعد أن حل خامسا في تصفيات 5 آلاف متر فئة " تي 54 ".
ونجح الراجحي اليوم الجمعة في تحقيق المركز الخامس في الجولة الاولى وسجل زمنا قدره 47ر18ر11 دقيقة على "استاد دو فرانس" قرب باريس.
أما المركز الأول في المجموعة ذاتها فكان من نصيب البريطاني ديفد ويير بتسجيله زمنا قدره 91ر17ر11 دقيقة وفي المركز الثاني حل التايلاندي سايشون كونجين بنفس الزمن 91ر17ر11 دقيقة.(النهاية)

م ع / ه س ص



MENAFN30082024000071011013ID1108621405

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث