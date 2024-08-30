البطل الكويتي فيصل الراجحي يصل نهائي الجري على الكرسي لبارالمبياد باريس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 30 - 8 (كونا) -- تأهل البطل الباراليمبي الكويتي فيصل الراجحي إلى نهائي مسابقات الجري على الكرسي في "بارالمبياد باريس" الذي سينطلق غدا السبت بعد أن حل خامسا في تصفيات 5 آلاف متر فئة " تي 54 ".
ونجح الراجحي اليوم الجمعة في تحقيق المركز الخامس في الجولة الاولى وسجل زمنا قدره 47ر18ر11 دقيقة على "استاد دو فرانس" قرب باريس.
أما المركز الأول في المجموعة ذاتها فكان من نصيب البريطاني ديفد ويير بتسجيله زمنا قدره 91ر17ر11 دقيقة وفي المركز الثاني حل التايلاندي سايشون كونجين بنفس الزمن 91ر17ر11 دقيقة.(النهاية)
م ع / ه س ص
MENAFN30082024000071011013ID1108621405
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