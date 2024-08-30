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مكتب (أوتشا) يحذر من عواقب الهجمات على عمال الإغاثة في غزة

8/30/2024 11:48:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 30 - 8 (كونا) -- حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الجمعة من الهجمات على العاملين في المجال الإنساني والبعثات والمرافق الإنسانية والتي تحد بشكل كبير من توصيل المساعدات المنقذة للحياة في قطاع غزة.
ونبه المكتب في بيان إلى أن هذه الحوادث لا تعرض حياة العاملين في مجال الإغاثة للخطر فحسب لكنها تحد أيضا من قدرة الأمم المتحدة وشركائها على مساعدة أكثر من مليوني شخص يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة.
وأوضح أن الهجوم الذي وقع على برنامج الأغذية العالمي في وقت سابق من هذا الأسبوع يمثل أحدث الهجمات على الأمم المتحدة مشيرا إلى أن هذه الأزمة المستمرة في غزة "هي الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للأمم المتحدة".
وأفاد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه سيسمح للفلسطينيين ومنظمات الإغاثة بالعودة إلى مناطق خان يونس التي خضعت لأوامر الإخلاء في السابق كما صدر إشعار مماثل أمس الخميس لمناطق دير البلح.
وأضاف أن هذه الإشعارات الأولى من نوعها منذ بداية الحرب على غزة في حين يظل أكثر من 85 بالمئة من أراضي القطاع متأثرة ب40 أمر إخلاء صادر منذ أكتوبر الماضي ولم يتم العدول عنها بعد.
وذكر أن عدد البعثات الإنسانية والتحركات داخل غزة التي رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح لها بالدخول في أغسطس الجاري تضاعف تقريبا مقارنة بشهر يوليو الماضي.
وأشار المكتب الأممي الى أنه من أصل 199 مهمة إنسانية مخطط لها تم تنسيقها مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي لشمال غزة تم تسهيل 74 مهمة فقط خلال الفترة من الأول الى التاسع والعشرين من هذا الشهر.
وتابع "أما بقية المهمات الإنسانية فهي إما رفضت أو أعيقت أو ألغيت بسبب مشاكل لوجستية أو عملياتية أو أمنية وفي جنوب غزة تم تسهيل 173 مهمة فقط من أصل 372 تحركا إنسانيا تم تنسيقه".
وحول الوضع في الضفة الغربية حذر مكتب (أوتشا) من استمرار العمليات الإسرائيلية في مناطق معينة باستخدام تكتيكات عسكرية مميتة تتجاوز على ما يبدو معايير إنفاذ القانون.
ولفت المكتب إلى أنه حشد الآن مجموعة من الشركاء الإنسانيين من الأمم المتحدة وخارجها لزيارة بعض المناطق المتضررة خلال عطلة نهاية الأسبوع بهدف تقييم الأضرار والاحتياجات لتقديم المساعدة.
ويأتي هذا في وقت أعلنت منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة ستبدأ يوم الأحد في الأول من سبتمبر المقبل.
وتستمر الحملة لمدة ثلاثة أيام وتتضمن جولتين وهي ستبدأ أولا في وسط غزة ومن ثم تنتقل إلى المناطق الجنوبية والشمالية. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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