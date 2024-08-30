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النيجر: السلطات العسكرية تعلن إنهاء القوات الألمانية انسحابها من البلاد

8/30/2024 11:48:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 30 - 8 (كونا) -- أعلنت السلطات العسكرية في النيجر اليوم الجمعة عن إنهاء القوات الألمانية بصفة رسمية انسحابها طبقا لاتفاق سابق بهذا الصدد بين سلطات البلدين.
وقال قائد القوات البرية النيجرية الجنرال مامان ساني كياو خلال تلاوته بيانا مع العقيد بالجيش الألماني كارستن ستروس إن "انسحاب القوات والمعدات الألمانية من النيجر انتهى اليوم 30 أغسطس وقد تم إغلاق موقع القوات الألمانية في القاعدة الجوية 101 بنيامي".
وأوضح المسؤول العسكري النيجري أن "خمس طائرات شحن أعادت 60 من عناصر القوات المسلحة الألمانية إلى بلادهم إضافة إلى 146 طنا من المعدات".
وأكد كياو أن "العملية تمت بأمان بفضل تنسيق محكم بين القوات المسلحة النيجرية والألمانية" مشيرا الى أن هذا الانسحاب لا يعني انتهاء التعاون العسكري بين الطرفين وأنهما سيبقيان على علاقاتهما في هذا المجال.
وأعلنت ألمانيا في السادس من يوليو الماضي أنها أوقفت استخدام قاعدتها للنقل الجوي في النيجر متعهدة بأن تنهي سحب جنودها الذين يناهز عددهم 100 بحلول 31 أغسطس الجاري.
وينتظر أن تنهي القوات الأمريكية ايضا انسحابها من النيجر بحلول منتصف شهر سبتمبر المقبل وقبل ذلك كانت فرنسا قد سحبت قواتها في نهاية العام الماضي.
(النهاية)

م ر / ر ج



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