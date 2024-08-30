النيجر: السلطات العسكرية تعلن إنهاء القوات الألمانية انسحابها من البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 30 - 8 (كونا) -- أعلنت السلطات العسكرية في النيجر اليوم الجمعة عن إنهاء القوات الألمانية بصفة رسمية انسحابها طبقا لاتفاق سابق بهذا الصدد بين سلطات البلدين.
وقال قائد القوات البرية النيجرية الجنرال مامان ساني كياو خلال تلاوته بيانا مع العقيد بالجيش الألماني كارستن ستروس إن "انسحاب القوات والمعدات الألمانية من النيجر انتهى اليوم 30 أغسطس وقد تم إغلاق موقع القوات الألمانية في القاعدة الجوية 101 بنيامي".
وأوضح المسؤول العسكري النيجري أن "خمس طائرات شحن أعادت 60 من عناصر القوات المسلحة الألمانية إلى بلادهم إضافة إلى 146 طنا من المعدات".
وأكد كياو أن "العملية تمت بأمان بفضل تنسيق محكم بين القوات المسلحة النيجرية والألمانية" مشيرا الى أن هذا الانسحاب لا يعني انتهاء التعاون العسكري بين الطرفين وأنهما سيبقيان على علاقاتهما في هذا المجال.
وأعلنت ألمانيا في السادس من يوليو الماضي أنها أوقفت استخدام قاعدتها للنقل الجوي في النيجر متعهدة بأن تنهي سحب جنودها الذين يناهز عددهم 100 بحلول 31 أغسطس الجاري.
وينتظر أن تنهي القوات الأمريكية ايضا انسحابها من النيجر بحلول منتصف شهر سبتمبر المقبل وقبل ذلك كانت فرنسا قد سحبت قواتها في نهاية العام الماضي.
(النهاية)
م ر / ر ج
MENAFN30082024000071011013ID1108621403
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