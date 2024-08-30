البطل الكويتي ضاري بطي يحقق رقما جديدا في دفع الجلة في بارلمبياد باريس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 30 - 8 (كونا) -- استطاع البطل الباراليمبي الكويتي ضاري بطي اليوم الجمعة أن يحرز رقما جديدا له في منافسات "دفع الجلة فئة 37" بدورة الألعاب البارالمبية المقامة في العاصمة الفرنسية باريس.
وعلى "استاد دو فرانس" قرب باريس سجل الكويتي ضاري بطي رمية طولها 66ر12 مترا ليحتل بها المركز العاشر ويحرز رقما جديدا له.
وتصدر القائمة الأوزبكي كودراتيلوخون ماروفخوجايف برمية طولها 37ر16 مترا فيما حل ثانيا التونسي أحمد بن مصلح برمية طولها 40ر15 وحل ثالثا الأوزبكي توليبوي يولداشيف.
وبذلك يختتم بطي مشاركته في باراليمبياد باريس التي تستمر حتى الثامن من سبتمبر المقبل بمشاركة رياضيين من جميع أنحاء العالم يتنافسون في 22 رايضة موزعة على مواقع استثنائية وشهيرة بالعاصمة الفرنسية مثل برج إيفل وقصر فرساي وقصر غران باليه. (النهاية) م ع / ه س ص
MENAFN30082024000071011013ID1108621402
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.