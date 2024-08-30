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البطل الكويتي ضاري بطي يحقق رقما جديدا في دفع الجلة في بارلمبياد باريس

8/30/2024 11:48:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 30 - 8 (كونا) -- استطاع البطل الباراليمبي الكويتي ضاري بطي اليوم الجمعة أن يحرز رقما جديدا له في منافسات "دفع الجلة فئة 37" بدورة الألعاب البارالمبية المقامة في العاصمة الفرنسية باريس.
وعلى "استاد دو فرانس" قرب باريس سجل الكويتي ضاري بطي رمية طولها 66ر12 مترا ليحتل بها المركز العاشر ويحرز رقما جديدا له.
وتصدر القائمة الأوزبكي كودراتيلوخون ماروفخوجايف برمية طولها 37ر16 مترا فيما حل ثانيا التونسي أحمد بن مصلح برمية طولها 40ر15 وحل ثالثا الأوزبكي توليبوي يولداشيف.
وبذلك يختتم بطي مشاركته في باراليمبياد باريس التي تستمر حتى الثامن من سبتمبر المقبل بمشاركة رياضيين من جميع أنحاء العالم يتنافسون في 22 رايضة موزعة على مواقع استثنائية وشهيرة بالعاصمة الفرنسية مثل برج إيفل وقصر فرساي وقصر غران باليه. (النهاية) م ع / ه س ص

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