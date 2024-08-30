اصابة اربعة مستوطنين في عمليتين منفصلتين داخل مستوطنتين بالضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 30 - 8 (كونا) -- اعلنت وسائل اعلام
اسرائيلية اليوم الجمعة اصابة اربعة مستوطنين في عمليتين منفصلتين وقعتا بالتزامن في مستوطنتين اسرائيليين جنوب مدينة (بيت لحم) بالضفة الغربية.
وذكرت صحيفة (يديعوت احرونوت) على موقعها الالكتروني ان مستوطنين اثنين اصيبا بجروح في اقتحام نفذه فلسطيني في مستوطنة (كرمي تسور) المقامة على اراضي (بيت لحم).
وبحسب الاعلام الاسرائيلي فإن شابا فلسطينيا دهس الحارس عند باب المستوطنة واطلق النار باتجاه المستوطنين ما ادى الى اصابة احدهم وتم "تحييد" المنفذ بعد اطلاق النار عليه في اشارة الى مقتله او اصابته بجروح.
واوضحت القناة (12) العبرية ان الجيش طلب من المستوطنين في (كرمي تسور) التزام المنازل خشية وجود مسلحين آخرين.
من جهة أخرى ذكرت (يديعوت أحرونوت) ان سيارة مفخخة انفجرت قرب مستوطنة (غوش عصيون) ما أسفر عن اصابة مستوطنين اثنين.
واوضحت الصحيفة ان تقديرات الاجهزة العكسرية لدى الاحتلال الاسرائيلي تفيد بأن المنفذ خرج من السيارة عندما لاحظ انها بدأت تشتعل وباشر بالهجوم على المستوطنين في محطة الوقود. (النهاية)
ن ق / ر ج
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