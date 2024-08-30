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اصابة اربعة مستوطنين في عمليتين منفصلتين داخل مستوطنتين بالضفة الغربية

8/30/2024 11:48:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 30 - 8 (كونا) -- اعلنت وسائل اعلام اسرائيلية اليوم الجمعة اصابة اربعة مستوطنين في عمليتين منفصلتين وقعتا بالتزامن في مستوطنتين اسرائيليين جنوب مدينة (بيت لحم) بالضفة الغربية.
وذكرت صحيفة (يديعوت احرونوت) على موقعها الالكتروني ان مستوطنين اثنين اصيبا بجروح في اقتحام نفذه فلسطيني في مستوطنة (كرمي تسور) المقامة على اراضي (بيت لحم).
وبحسب الاعلام الاسرائيلي فإن شابا فلسطينيا دهس الحارس عند باب المستوطنة واطلق النار باتجاه المستوطنين ما ادى الى اصابة احدهم وتم "تحييد" المنفذ بعد اطلاق النار عليه في اشارة الى مقتله او اصابته بجروح.
واوضحت القناة (12) العبرية ان الجيش طلب من المستوطنين في (كرمي تسور) التزام المنازل خشية وجود مسلحين آخرين.
من جهة أخرى ذكرت (يديعوت أحرونوت) ان سيارة مفخخة انفجرت قرب مستوطنة (غوش عصيون) ما أسفر عن اصابة مستوطنين اثنين.
واوضحت الصحيفة ان تقديرات الاجهزة العكسرية لدى الاحتلال الاسرائيلي تفيد بأن المنفذ خرج من السيارة عندما لاحظ انها بدأت تشتعل وباشر بالهجوم على المستوطنين في محطة الوقود. (النهاية)

ن ق / ر ج



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