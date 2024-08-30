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ارتفاع الأسهم الأمريكية في آخر تداولات لشهر أغسطس في (وول ستريت)

8/30/2024 11:48:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 30 - 8 (كونا) -- انتعشت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق في بورصة (وول ستريت) اليوم الجمعة مع إنهاء المستثمرين شهرا متقلبا من التداول على ارتفاع.
وارتفع كل من مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بنسبة 01ر1 بالمئة ومؤشر (ناسداك المركب) بنسبة 13ر1 بالمئة ومؤشر (داو جونز الصناعي) بنحو 228 نقطة أو 55ر0 بالمئة.
كما صعد مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي خلال يوليو الماضي وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي بنسبة 2ر0 بالمئة على أساس شهري و5ر2 بالمئة عن العام الماضي.
ويراقب الفيدرالي هذا المقياس عن كثب ولا يزال من الممكن أن يؤثر على قرار صانعي السياسات بشأن أسعار الفائدة في سبتمبر. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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