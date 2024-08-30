ارتفاع الأسهم الأمريكية في آخر تداولات لشهر أغسطس في (وول ستريت)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 30 - 8 (كونا) -- انتعشت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق في بورصة (وول ستريت) اليوم الجمعة مع إنهاء المستثمرين شهرا متقلبا من التداول
على ارتفاع.
وارتفع كل من مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بنسبة 01ر1 بالمئة ومؤشر (ناسداك المركب) بنسبة 13ر1 بالمئة ومؤشر (داو جونز الصناعي) بنحو 228 نقطة أو 55ر0 بالمئة.
كما صعد مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي خلال يوليو الماضي وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي بنسبة 2ر0 بالمئة على أساس شهري و5ر2 بالمئة عن العام الماضي.
ويراقب الفيدرالي هذا المقياس عن كثب ولا يزال من الممكن أن يؤثر على قرار صانعي السياسات بشأن أسعار الفائدة في سبتمبر. (النهاية)
ع س ت / ر ج
MENAFN30082024000071011013ID1108621399
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