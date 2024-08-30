الألعاب البارالمبية في باريس: الصين تتصدر قائمة الميداليات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 30 - 8 (كونا) -- تصدرت الصين اليوم الجمعة قائمة مدياليات الدول المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في باريس وذلك بعد نيلها 25 ميدالية متنوعة من بينها 12 ذهبية و9 فضيات و4 برونزيات.
واحتلت بريطانيا المركز الثاني بواقع 6 ذهبيات ومثلها فضيات و3 برونزيات
بدورها نجحت فرنسا الدولة المضيفه بحجز 6 ميداليات جديدة من خلال ابطالها الكساندر لوتيالذي الذي احرز لقبا بارالمبيا ثانيا لبلاده بفوزه بسباق المطاردة الفردية (3000 متر) في الفئة (2 سي) وتانغي دي لا فورست بالميدالية الفضية في الرماية بفئة البندقية الهوائية الدائمة 10 أمتار في حين فاز السباح هيكتور دنير (100 متر صدر) بالميدالية الفضية.
كما فاز أليكس بورتال بالميدالية البرونزية بمنافسات (100 متر ظهر).
وفي تنس الطاولة البارالمبية فاز كل من فابيان لاميرولت وجوليان ميشود بالميدالية البرونزية بعد خسارتهما في الدور قبل النهائي.
واحرزت فرنسا ميدالية فضية من خلال جيليكا ديالو في الباراتايكواندو.
وعلى مستوى المشاركات العربية استطاعت تونس ان تحرز 3 ميداليات منها واحدة ذهبية وفضيتين فيما أحرز المغرب برونزيتين.
وتستمر المنافسات حتى الثامن من سبتمبر المقبل بمشاركة رياضيين من جميع أنحاء العالم يتنافسون في 22 رياضة موزعة على مواقع استثنائية وشهيرة بالعاصمة الفرنسية مثل برج إيفل وقصر فرساي وقصر غران باليه. (النهاية)
م ع / ر ج
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