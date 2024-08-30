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الألعاب البارالمبية في باريس: الصين تتصدر قائمة الميداليات

8/30/2024 11:48:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 30 - 8 (كونا) -- تصدرت الصين اليوم الجمعة قائمة مدياليات الدول المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية المقامة في باريس وذلك بعد نيلها 25 ميدالية متنوعة من بينها 12 ذهبية و9 فضيات و4 برونزيات.
واحتلت بريطانيا المركز الثاني بواقع 6 ذهبيات ومثلها فضيات و3 برونزيات
بدورها نجحت فرنسا الدولة المضيفه بحجز 6 ميداليات جديدة من خلال ابطالها الكساندر لوتيالذي الذي احرز لقبا بارالمبيا ثانيا لبلاده بفوزه بسباق المطاردة الفردية (3000 متر) في الفئة (2 سي) وتانغي دي لا فورست بالميدالية الفضية في الرماية بفئة البندقية الهوائية الدائمة 10 أمتار في حين فاز السباح هيكتور دنير (100 متر صدر) بالميدالية الفضية.
كما فاز أليكس بورتال بالميدالية البرونزية بمنافسات (100 متر ظهر).
وفي تنس الطاولة البارالمبية فاز كل من فابيان لاميرولت وجوليان ميشود بالميدالية البرونزية بعد خسارتهما في الدور قبل النهائي.
واحرزت فرنسا ميدالية فضية من خلال جيليكا ديالو في الباراتايكواندو.
وعلى مستوى المشاركات العربية استطاعت تونس ان تحرز 3 ميداليات منها واحدة ذهبية وفضيتين فيما أحرز المغرب برونزيتين.
وتستمر المنافسات حتى الثامن من سبتمبر المقبل بمشاركة رياضيين من جميع أنحاء العالم يتنافسون في 22 رياضة موزعة على مواقع استثنائية وشهيرة بالعاصمة الفرنسية مثل برج إيفل وقصر فرساي وقصر غران باليه. (النهاية)

م ع / ر ج



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