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انفجارات ضخمة تهز عدن في اليمن وأنباء عن سقوط ضحايا

8/30/2024 11:48:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 30 - 8 (كونا) -- أفادت وسائل إعلام يمنية بوقوع انفجارات ضخمة في مدينة عدن ليل اليوم الجمعة أسفرت عن وقوع ضحايا.
وقالت إن الانفجارات حدثت في إحدى محطات الوقود في عدن وأن وسيارات الإسعاف تتجه للمكان لنقل الضحايا الذين وصل عددهم إلى 18 كحصيلة أولية.
وذكرت وسائل إعلام يمنية أن رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك وصل إلى موقع الانفجارات.
وقالت شبكة "البعد الرابع" الإخبارية اليمنية إن انفجارين وقعا الأول في محطة لتعبئة الغاز في مديرية المنصورة شمالي عدن وتبعه انفجار آخر أشد قوة لصهريج محمل بالغاز كان على مقربة من موقع الانفجار الأول وخلف كرة من اللهب.
ونقلت عن شهود عيان أن عدة مركبات احترقت في الموقع وأن شدة الانفجار تحول دون إمكانية تدخل فرق الإنقاذ.
وقالت إن الانفجارين "سمع صوتهما في سماء العاصمة .... كما أسفر الانفجار عن دمار هائل في المناطق المجاورة ما أدى إلى أضرار مادية في منازل المواطنين".
وتدافع عشرات السكان للهروب من منازلهم بعد سماع دوي الانفجارات وتطاير الشظايا وتسببت الانفجارات في تحطم زجاج المنازل كما أحدثت دمارا بالغا في المحال التجارية المجاورة بالإضافة إلى تضرر مرفق حاشد الصحي القريب من المحطة" وأضاف أن مكتب الصحة عدن وجه مركز الطوارئ بتحريك سيارات الإسعاف ونقل المصابين. (النهاية)

ه س ص



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