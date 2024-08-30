انفجارات ضخمة تهز عدن في اليمن وأنباء عن سقوط ضحايا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن - 30 - 8 (كونا) -- أفادت وسائل إعلام يمنية بوقوع انفجارات ضخمة في مدينة عدن ليل اليوم الجمعة أسفرت عن وقوع ضحايا.
وقالت إن الانفجارات حدثت في إحدى محطات الوقود في عدن وأن وسيارات الإسعاف تتجه للمكان لنقل الضحايا الذين وصل عددهم إلى 18 كحصيلة أولية.
وذكرت وسائل إعلام يمنية أن رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك وصل إلى موقع الانفجارات.
وقالت شبكة "البعد الرابع" الإخبارية اليمنية إن انفجارين وقعا الأول في محطة لتعبئة الغاز في مديرية المنصورة شمالي عدن وتبعه انفجار آخر أشد قوة لصهريج محمل بالغاز كان على مقربة من موقع الانفجار الأول وخلف كرة من اللهب.
ونقلت عن شهود عيان أن عدة مركبات احترقت في الموقع وأن شدة الانفجار تحول دون إمكانية تدخل فرق الإنقاذ.
وقالت إن الانفجارين "سمع صوتهما في سماء العاصمة .... كما أسفر الانفجار عن دمار هائل في المناطق المجاورة ما أدى إلى أضرار مادية في منازل المواطنين".
وتدافع عشرات السكان للهروب من منازلهم بعد سماع دوي الانفجارات وتطاير الشظايا وتسببت الانفجارات في تحطم زجاج المنازل كما أحدثت دمارا بالغا في المحال التجارية المجاورة بالإضافة إلى تضرر مرفق حاشد الصحي القريب من المحطة" وأضاف أن مكتب الصحة عدن وجه مركز الطوارئ بتحريك سيارات الإسعاف ونقل المصابين. (النهاية)
ه س ص
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