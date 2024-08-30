موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3177420 عدن - وسائل إعلام يمنية تفيد بوقوع انفجارات ضخمة في مدينة عدن تسفر عن وقوع ضحايا وتقول إن الانفجارات حدثت في إحدى محطات الوقود في عدن وأن سيارات الإسعاف تتجه للمكان لنقل الضحايا الذين وصل عددهم إلى 18 كحصيلة أولية.
3177400 القاهرة 30 - قناة القاهرة الإخبارية تنقل عن مصدر مصري رفيع المستوى أنه لا صحة لما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن حدوث عملية طعن لسياح إسرائيليين في مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء.
3177413 رام الله - 30 - 8 (كونا) -- وسائل اعلام
اسرائيلية تعلن اصابة اربعة مستوطنين في عمليتين منفصلتين وقعتا بالتزامن في مستوطنتين اسرائيليين جنوب مدينة (بيت لحم) بالضفة الغربية.
3177365 بغداد - قيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن تنفيذ عملية أمنية واسعة بالتعاون مع قوات التحالف الدولي أسفرت عن قتل 14 عنصرا مما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في محافظة (الأنبار) غربي العراق.
3177405 إسلام أباد - ما لا يقل عن 14 شخصا يلقون مصرعهم في حوادث سببتها غزارة الأمطار الموسمية التي يتواصل هطولها على باكستان منذ نحو شهر. (النهاية)
ر ج
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