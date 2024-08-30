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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

8/30/2024 11:48:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3177420 عدن - وسائل إعلام يمنية تفيد بوقوع انفجارات ضخمة في مدينة عدن تسفر عن وقوع ضحايا وتقول إن الانفجارات حدثت في إحدى محطات الوقود في عدن وأن سيارات الإسعاف تتجه للمكان لنقل الضحايا الذين وصل عددهم إلى 18 كحصيلة أولية.
3177400 القاهرة 30 - قناة القاهرة الإخبارية تنقل عن مصدر مصري رفيع المستوى أنه لا صحة لما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن حدوث عملية طعن لسياح إسرائيليين في مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء.
3177413 رام الله - 30 - 8 (كونا) -- وسائل اعلام اسرائيلية تعلن اصابة اربعة مستوطنين في عمليتين منفصلتين وقعتا بالتزامن في مستوطنتين اسرائيليين جنوب مدينة (بيت لحم) بالضفة الغربية.
3177365 بغداد - قيادة العمليات المشتركة العراقية تعلن تنفيذ عملية أمنية واسعة بالتعاون مع قوات التحالف الدولي أسفرت عن قتل 14 عنصرا مما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في محافظة (الأنبار) غربي العراق.
3177405 إسلام أباد - ما لا يقل عن 14 شخصا يلقون مصرعهم في حوادث سببتها غزارة الأمطار الموسمية التي يتواصل هطولها على باكستان منذ نحو شهر. (النهاية)

ر ج



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