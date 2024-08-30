المتسابقون الأردنيون يتطلعون للتتويج في الجولة الثانية من سباق هضبة السعودية للسيارات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ايمن وجيه الخطيب
عمان - تنطلق اليوم المنافسات النهائية للجولة الثانية من بطولة السعودية لصعود الهضبة، بمشاركة نخبة من المتسابقين الأردنيين، بتنظيم واشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتقام منافسات السباق على مرتفعات عقبة المحمدية بالشفا، بمشاركة 66 متسابقا من نخبة السائقين منهم 6 متسابقين أردنيين يتنافس المشاركون على مسار طوله 4.2 كم متضمنا 30 منعطفا بين البداية والنهاية من ارتفاع 1900 متر وصولا إلى خط النهاية على 2150 متر عن سطح البحر.
ويسعى السائقون الأردنيون لمواصلة تحقيق الإنجازات في الجولة الثانية لصعود الهضبة، إضافة لبطولة كسر الزمن وهي سباقات للسرعة مع الزمن، وتقام داخل حلبة محددة المسار ومجهزة بالأقماع، وتقام المنافسة فيها عبر وصول المتسابق إلى خط النهاية في أقل زمن ممكن، مع الالتزام في مسار السباق وقواعد السلامة، ويختلف كسر الزمن عن الأوتوكروس بأنه يكون على حلبة مسافتها أطول.
المتسابقون الأردنيون المسجلون للمشاركة في السباق وفقا للقائمة الرسمية هم أحمد جانخوت على متن سيارة تويوتا تيرسل، ضمن فئة 5A، وأمير النجار على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو ، ضمن فئة 2A، وايهاب الشرفا على متن سيارة ميتسوبيشي لايفو 10، ضمن فئة 2B، وسيف منصور على متن سيارة تويوتا ايه اي 86، صمن فئة 5B، وهشام النجار على متن سيارة ميتسوبيشي كولت بروتو تايب ، ضمن فئة 1، ووائل مصطفى على متن سيارة فولكسفجن كولت ضمن فئة 2B.
وشهد اليوم الأول التسجيل والتحقيق الإداري والفحص الفني لجميع المشاركين واقيمت يوم أمس التجارب الحرة على ثلاث مراحل متتالية.
وأعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن تحديث اللوائح والقوانين العامة لبطولة السعودية لصعود الهضبة، وطبقا لقوانين الاتحاد الدولي يجب أن تكون جميع مركبات المتسابقين مزودة بقفص الحماية، وتعديل وإضافة فئات جديدة بما يتماشى مع متطلبات سباقات صعود الهضبة للاتحاد الدولي للسيارات (فيا).
ويذكر أن السائق أمير هشام النجار، قد فاز بلقب الجولة الأولى من بطولة السعودية لصعود الهضبة التي أقيمت الشهر الماضي في الطائف على متن ميتسوبيشي لانسر، محققا أفضل وقت له بزمن 1.47.467 دقيقة، كما حقق المركز الأول لفئة 2A.
وجاء السائق هشام أمير النجار بالمركز الأول لفئة 1 على متن ميتسوبيشي كولت، محققا أفضل وقت له 1.52.537 دقيقة، كما حل بالمركز الخامس في الترتيب العام.
وحقق السائق وائل مصطفى على متن بولو في دبليو المركز الأول لفئة 2B، محققا أفضل وقت له بزمن 1.55.535 دقيقه، وجاء بالمركز السادس بالترتيب العام.
وجاء السائق أحمد جانخوت بالمركز الثاني على متن تويوتا ترسل لفئة 5A، محققا أفضل وقت له بزمن 2.14.985 دقبقة.
من ناحيته، احتل السائق مصطفى عطاري على متن ميتسوبيشي لانسر المركز السادس لفئة 2A، محققا أفضل وقت له بزمن 2.05.446 دقيقة، كما نال المركز الأول في الجولة الأولى من بطولة السعودية أوتوكروس مؤخرا، والمركز الثاني في سباق كسر الزمن.
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