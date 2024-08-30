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المتسابقون الأردنيون يتطلعون للتتويج في الجولة الثانية من سباق هضبة السعودية للسيارات

8/30/2024 11:46:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ايمن وجيه الخطيب عمان - تنطلق اليوم المنافسات النهائية للجولة الثانية من بطولة السعودية لصعود الهضبة، بمشاركة نخبة من المتسابقين الأردنيين، بتنظيم واشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتقام منافسات السباق على مرتفعات عقبة المحمدية بالشفا، بمشاركة 66 متسابقا من نخبة السائقين منهم 6 متسابقين أردنيين يتنافس المشاركون على مسار طوله 4.2 كم متضمنا 30 منعطفا بين البداية والنهاية من ارتفاع 1900 متر وصولا إلى خط النهاية على 2150 متر عن سطح البحر.
ويسعى السائقون الأردنيون لمواصلة تحقيق الإنجازات في الجولة الثانية لصعود الهضبة، إضافة لبطولة كسر الزمن وهي سباقات للسرعة مع الزمن، وتقام داخل حلبة محددة المسار ومجهزة بالأقماع، وتقام المنافسة فيها عبر وصول المتسابق إلى خط النهاية في أقل زمن ممكن، مع الالتزام في مسار السباق وقواعد السلامة، ويختلف كسر الزمن عن الأوتوكروس بأنه يكون على حلبة مسافتها أطول.
المتسابقون الأردنيون المسجلون للمشاركة في السباق وفقا للقائمة الرسمية هم أحمد جانخوت على متن سيارة تويوتا تيرسل، ضمن فئة 5A، وأمير النجار على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو ، ضمن فئة 2A، وايهاب الشرفا على متن سيارة ميتسوبيشي لايفو 10، ضمن فئة 2B، وسيف منصور على متن سيارة تويوتا ايه اي 86، صمن فئة 5B، وهشام النجار على متن سيارة ميتسوبيشي كولت بروتو تايب ، ضمن فئة 1، ووائل مصطفى على متن سيارة فولكسفجن كولت ضمن فئة 2B.
وشهد اليوم الأول التسجيل والتحقيق الإداري والفحص الفني لجميع المشاركين واقيمت يوم أمس التجارب الحرة على ثلاث مراحل متتالية.
وأعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن تحديث اللوائح والقوانين العامة لبطولة السعودية لصعود الهضبة، وطبقا لقوانين الاتحاد الدولي يجب أن تكون جميع مركبات المتسابقين مزودة بقفص الحماية، وتعديل وإضافة فئات جديدة بما يتماشى مع متطلبات سباقات صعود الهضبة للاتحاد الدولي للسيارات (فيا).
ويذكر أن السائق أمير هشام النجار، قد فاز بلقب الجولة الأولى من بطولة السعودية لصعود الهضبة التي أقيمت الشهر الماضي في الطائف على متن ميتسوبيشي لانسر، محققا أفضل وقت له بزمن 1.47.467 دقيقة، كما حقق المركز الأول لفئة 2A.
وجاء السائق هشام أمير النجار بالمركز الأول لفئة 1 على متن ميتسوبيشي كولت، محققا أفضل وقت له 1.52.537 دقيقة، كما حل بالمركز الخامس في الترتيب العام.
وحقق السائق وائل مصطفى على متن بولو في دبليو المركز الأول لفئة 2B، محققا أفضل وقت له بزمن 1.55.535 دقيقه، وجاء بالمركز السادس بالترتيب العام.
وجاء السائق أحمد جانخوت بالمركز الثاني على متن تويوتا ترسل لفئة 5A، محققا أفضل وقت له بزمن 2.14.985 دقبقة.
من ناحيته، احتل السائق مصطفى عطاري على متن ميتسوبيشي لانسر المركز السادس لفئة 2A، محققا أفضل وقت له بزمن 2.05.446 دقيقة، كما نال المركز الأول في الجولة الأولى من بطولة السعودية أوتوكروس مؤخرا، والمركز الثاني في سباق كسر الزمن.

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