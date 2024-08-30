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العزايزة يقود الرمثا لتجاوز الفيصلي بدرع الاتحاد

8/30/2024 11:46:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- قاد اللاعب علي العزايزة فريقه الرمثا لتجاوز نظيره الفيصلي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت مساء الجمعة على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة درع الاتحاد.

وصنع العزايزة هدف فريقه الأول عند الدقيقة 88 من زمن اللقاء، بعدما مرر الكرة لزميله بشار الذيايات، مسددا الأخير كرة زاحفة من حدود منطقة الجزاء، فيما سجل العزايزة هدفا عالميا عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع، بتسديدة مقوسة من مسافة بعيدة مستغلا تقدم حارس الفيصلي عبد الرحمن سليمان، علما بأن العزايزة شارك بديلا في الشوط الثاني من اللقاء.

وتصدر الرمثا المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما يملك الأهليوالسلط اللذان تعادلا أمس في افتتاح منافسات المجموعة ذاتها نقطة واحدة، والفيصلي بدون نقاط.

ويلتقي بعد غد الاثنين مغير السرحان مع الصريح عند الساعة السادسة مساء لحساب المجموعة الثانية، فيما يلتقي شباب العقبة والجزيرة عند الساعة التاسعة والنصف مساء ضمن المجموعة الأولى.

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