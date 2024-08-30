العزايزة يقود الرمثا لتجاوز الفيصلي بدرع الاتحاد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- قاد اللاعب علي العزايزة فريقه الرمثا لتجاوز نظيره الفيصلي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت مساء الجمعة على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة درع الاتحاد.
وصنع العزايزة هدف فريقه الأول عند الدقيقة 88 من زمن اللقاء، بعدما مرر الكرة لزميله بشار الذيايات، مسددا الأخير كرة زاحفة من حدود منطقة الجزاء، فيما سجل العزايزة هدفا عالميا عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع، بتسديدة مقوسة من مسافة بعيدة مستغلا تقدم حارس الفيصلي عبد الرحمن سليمان، علما بأن العزايزة شارك بديلا في الشوط الثاني من اللقاء.
وتصدر الرمثا المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، فيما يملك الأهليوالسلط اللذان تعادلا أمس في افتتاح منافسات المجموعة ذاتها نقطة واحدة، والفيصلي بدون نقاط.
ويلتقي بعد غد الاثنين مغير السرحان مع الصريح عند الساعة السادسة مساء لحساب المجموعة الثانية، فيما يلتقي شباب العقبة والجزيرة عند الساعة التاسعة والنصف مساء ضمن المجموعة الأولى.
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