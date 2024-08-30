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الأمانة: مهلة استقبال طلبات التقاعد تنتهي اليوم

8/30/2024 11:45:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زايد الدخيل عمان - فيما عمم أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة على موظفي الأمانة باستقبال طلبات الإحالة على التقاعد يومي الجمعة والسبت
(30/31 - 8 - 2024)، لغايات الاستفادة من الحوافز والمكافآت، أكد مصدر مطلع في الأمانة أن خطة التطوير وترشيق الجهاز الإداري، الذي يمنح حوافز لتشجيع الموظفين على التقاعد "لا رجعة عنها".
وقال المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، إن المهلة المحددة حسب تعميم صادر سابقا تنتهي اليوم، ومن لم يقدم استقالته من كبار موظفي الأمانة من (المصنفين) ممن سيكملون العام الحالي خدمة 25 عاما، ستتم إحالته على التقاعد اعتبارا من الأول من أيلول (سبتمبر) ضمن "التقاعد المدني".
ويشمل التعميم نحو 60 موظفا ممن ينطبق عليهم القرار، استنادا إلى تعميم أصدره الشواربة نهاية حزيران (يونيو) الماضي، ضمن خطة التطوير وترشيق الجهاز الإداري للأمانة.
وبحسب التعميم، فإن كل من يستكمل خدمة 25 سنة هذا العام سيحال على التقاعد، وتشمل القائمة عددا من المديرين في الأمانة، وفقا للمصدر.
وكان مجلس الأمانة قرر في جلسته الأخيرة، تحويل عدد من المديرين إلى مستشارين تمهيدا لتطبيق التعميم، خاصة وأن قائمة الأسماء التي ستحال على التقاعد جاهزة، وينتظر أن يقدم هؤلاء طلبات إحالتهم على التقاعد.
وبحسب التعميم، تضمنت القرارات منح الموظفين المصنفين الذين سيكملون الحد الأدنى للخدمات المقبولة للتقاعد خلال العام الحالي زيادتين سنويتين وإحالتهم على التقاعد.
كما قرر الشواربة منح الموظفين غير المصنفين والعاملين بأجور يومية، ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على راتب التقاعد المبكر وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، مبلغا ماليا يعادل الراتب الشهري الخاضع للضمان الاجتماعي عن كل سنة خدمة متبقية للوصول إلى الحد الأعلى من عدد الاشتراكات في "الضمان"، والبالغ 360 اشتراكا، وبما لا يقل عن راتب شهرين.
كما تقرر منح الموظفين غير المصنفين والعاملين بأجور يومية، الذين ستنتهي خدماتهم لإكمال السن القانونية أو لبلوغ عدد اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي 360 اشتراكا خلال الأشهر المتبقية من هذا العام، مبلغا ماليا يعادل راتب شهرين خاضعين للضمان الاجتماعي.
كما دعا الشواربة في تعميمه، الموظفين والعاملين بأجور يومية الراغبين في الاستفادة من هذا القرار، إلى التقدم بطلب خلال مدة لا تتجاوز 31 من الشهر الحالي.
ومن المقرر أن تشمل خطة الأمانة نحو 4 آلاف و600 موظف وعامل، يخصص لهم نحو تسعة ملايين دينار كحوافز.

MENAFN30082024000072011014ID1108621363

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