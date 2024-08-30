القبض على المتسبب بوفاة الوكيل أبو عسكر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت مديرية الأمن العام، ليل الجمعة، تفاصيل محاكمة قاتل الوكيل محمد أبو عسكر في محافظة إربد.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام
إن فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي والأمن الوقائي وشرطة إربد والمختبرات
الجنائية التي تولت التحقيق في حادثة الدهس المتعمد التي تسببت بوفاة الوكيل محمد
أبو عسكر من مرتب إدارة البحث الجنائي أثناء قيامه بواجبه في مدينة إربد الخميس، تمكنت
وخلال ساعات قليلة من بدء التحقيق من تحديد هوية سائق المركبة وكل من كانوا برفقته
ومداهمتهم داخل إحدى الشقق في محافظة العاصمة وإلقاء القبض عليهم جميعا.
وحول التفاصيل، أكّد الناطق الإعلامي أنّ فرق
التحقيق وفور تلقي البلاغ مساء الخميس بقيام سائق إحدى المركبات وبعد إيقافه من
قبل الوكيل محمد أبو عسكر أثناء واجبه الرسمي قام متعمدا بدهسه والفرار من المكان،
ما أدى إلى وفاته وهو يؤدي واجبه، باشرت بجمع المعلومات وتتبع المركبة التي عثر
عليها بعد أن تركها من بداخلها ولاذوا بالفرار، حيث جرى التحفظ عليها والكشف عليها
من إدارة المختبرات الجنائية.
وتابع أنه من خلال جمع المعلومات وخلال مدّة
وجيزة تمكنت فرق التحقيق من تحديد هوية سائق المركبة ومن كانوا برفقته، حيث بوشر
تتبعهم والبحث عنهم.
وأكّد الناطق الإعلامي أنه جرى تحديد مكان
اختباء أولئك الأشخاص بإحدى الشقق بمنطقة النصر شرق العاصمة، وجرت مداهمتهم وإلقاء
القبض على سائق المركبة وأربعة أشخاص كانوا برفقته وبالتحقيق مع السائق اعترف
بتعمده بدهس الوكيل محمد عامداً لأكثر من مرة والفرار من الموقع.
وجرى تحويل القضية للمدعي العام لمحكمة
الجنايات الكبرى والذي قرر توقيف السائق وشخص آخر برفقته بأحد مراكز الإصلاح
والتأهيل عن جناية القتل على موظف أثناء وظيفته وجناية التحريض على القتل ومقاومة
رجال الامن العام.
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