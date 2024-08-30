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القبض على المتسبب بوفاة الوكيل أبو عسكر

8/30/2024 11:45:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت مديرية الأمن العام، ليل الجمعة، تفاصيل محاكمة قاتل الوكيل محمد أبو عسكر في محافظة إربد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي والأمن الوقائي وشرطة إربد والمختبرات الجنائية التي تولت التحقيق في حادثة الدهس المتعمد التي تسببت بوفاة الوكيل محمد أبو عسكر من مرتب إدارة البحث الجنائي أثناء قيامه بواجبه في مدينة إربد الخميس، تمكنت وخلال ساعات قليلة من بدء التحقيق من تحديد هوية سائق المركبة وكل من كانوا برفقته ومداهمتهم داخل إحدى الشقق في محافظة العاصمة وإلقاء القبض عليهم جميعا.

وحول التفاصيل، أكّد الناطق الإعلامي أنّ فرق التحقيق وفور تلقي البلاغ مساء الخميس بقيام سائق إحدى المركبات وبعد إيقافه من قبل الوكيل محمد أبو عسكر أثناء واجبه الرسمي قام متعمدا بدهسه والفرار من المكان، ما أدى إلى وفاته وهو يؤدي واجبه، باشرت بجمع المعلومات وتتبع المركبة التي عثر عليها بعد أن تركها من بداخلها ولاذوا بالفرار، حيث جرى التحفظ عليها والكشف عليها من إدارة المختبرات الجنائية.

وتابع أنه من خلال جمع المعلومات وخلال مدّة وجيزة تمكنت فرق التحقيق من تحديد هوية سائق المركبة ومن كانوا برفقته، حيث بوشر تتبعهم والبحث عنهم.

وأكّد الناطق الإعلامي أنه جرى تحديد مكان اختباء أولئك الأشخاص بإحدى الشقق بمنطقة النصر شرق العاصمة، وجرت مداهمتهم وإلقاء القبض على سائق المركبة وأربعة أشخاص كانوا برفقته وبالتحقيق مع السائق اعترف بتعمده بدهس الوكيل محمد عامداً لأكثر من مرة والفرار من الموقع.

وجرى تحويل القضية للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيف السائق وشخص آخر برفقته بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن جناية القتل على موظف أثناء وظيفته وجناية التحريض على القتل ومقاومة رجال الامن العام.

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