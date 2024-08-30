الأونروا: أكثر من 150 طفلا قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

MENAFN - Alghad Newspaper) قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن أكثر من 150 طفلا قتلوا في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 تشرين الأول 2023.



وأوضح لازاريني في منشور عبر" إكس" اليوم الجمعة، أن الهجمات الإسرائيلية في شمالي الضفة الغربية لا تزال تؤثر على اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة.

وأضاف أن عشرات الآلاف من سكان 4 مخيمات للاجئين في الشمال، تأثروا سلبا من الهجمات الإسرائيلية بما في ذلك تضرر البنية التحتية.



وذكر المسؤول الأممي أن الأونروا اضطرت إلى تعليق خدماتها في بعض المخيمات في الضفة الغربية.



وفجر الأربعاء، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة ومتواصلة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمال الضفة، هي الأوسع منذ عام 2002، قتل خلالها حتى ظهر الجمعة 20 فلسطينيا.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 تشرين الأول، صعَّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، فقتل أكثر من 673 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وأصاب أكثر من 5 آلاف و400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف.--(بترا)