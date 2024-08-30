الأونروا: أكثر من 150 طفلا قتلوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن أكثر من 150 طفلا قتلوا في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 تشرين الأول 2023.
وأوضح لازاريني في منشور عبر" إكس" اليوم الجمعة، أن الهجمات الإسرائيلية في شمالي الضفة الغربية لا تزال تؤثر على اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة.
وأضاف أن عشرات الآلاف من سكان 4 مخيمات للاجئين في الشمال، تأثروا سلبا من الهجمات الإسرائيلية بما في ذلك تضرر البنية التحتية.
وذكر المسؤول الأممي أن الأونروا اضطرت إلى تعليق خدماتها في بعض المخيمات في الضفة الغربية.
وفجر الأربعاء، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة ومتواصلة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمال الضفة، هي الأوسع منذ عام 2002، قتل خلالها حتى ظهر الجمعة 20 فلسطينيا.
وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 تشرين الأول، صعَّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، فقتل أكثر من 673 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وأصاب أكثر من 5 آلاف و400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف.--(بترا)
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