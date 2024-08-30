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تقدم بلا اتفاق في مفاوضات غزة.. مسؤولون أميركيون متفائلون

8/30/2024 11:45:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم- على الرغم من العراقيل المتعددة التي ما تزال تقف حجر عثرة بوجه التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، فإن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين كبارا أرسلوا إشارات مشجعة.
فقد كشفوا أن الجانبين أحرزا تقدماً خلال المحادثات غير المباشرة التي جرت في الأيام الماضية في القاهرة، والتي استكملت في الدوحة على صعيد لجان تقنية.
كما كشفوا أن حماس سلمت إسرائيل قائمة محتجزين إسرائيليين يمكن أن تطلق سراحهم في إطار الصفقة المرتقبة، وفق ما نقل موقع "والا نيوز".
وكان كيان الاحتلال سلم، الأسبوع الماضي، لحماس قائمة بأسماء المحتجزين الذين ينبغي إدراجهم في المرحلة الأولى من صفقة إطلاق الأسرى، لتسلم الحركة الفلسطينية هذا الأسبوع أسماء بعض المحتجزين الذين تريد إطلاق سراحهم.
لكن المسؤولين أوضحوا في الوقت عينه أنه رغم التقدم الطفيف لم يتوصل الطرفان بعد لاتفاق.
أتت تلك التسريبات فيما يواصل المفاوضون محادثاتهم في الدوحة بعد عودتهم من القاهرة يوم الأربعاء الماضي.
كما جاءت بالتزامن مع إقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي خطة لخفض عدد جنودها ونقاط توزعهم في ممر فيلادلفيا (محور صلاح الدين)، وتصديقها بالإجماع لخرائط كان وضعها الجيش، مع معارضة وزير الدفاع يوآف غالانت، ما قد يعرقل سير المحادثات مجددا لاسيما أن حماس كانت رفضت مرارا في السابق بقاء القوات أي قوات في القطاع المدمر.
وكانت أبرز نقاط الخلاف الرئيسية في المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر، مسألة وجود قوات من الاحتلال في محور فيلادلفيا وهو شريط ضيق من الأرض يبلغ طوله 14.5 كيلومتر على امتداد الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر.
وقد طرح الوسطاء حينها عددا من البدائل لوجود القوات على هذا الممر وممر نتساريم الذي يمر عبر وسط القطاع، لكن الطرفين لم يقبلا أيا منها، حسب ما أكد وقتها مصدر مصري.
كما أبدى الاحتلال أيضا تحفظات بشأن عدد المعتقلين الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم، حيث طالب الوفد الإسرائيلي بخروجهم من غزة إذا تم إطلاقهم.
ثم اتفق الوسطاء على استكمال المناقشات عبر لجان تقنية لاحقا.
يذكر أن عدة جولات من المحادثات كانت فشلت على مدى أشهر في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الإسرائيلية المدمرة في غزة أو إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين الذين احتجزتهم حماس وفصائل فلسطينية أخرى، خلال هجومها في السابع من تشرين أول (أكتوبر) على مستوطنات وقواعد عسكرية للاحتلال في غلاف غزة، والذي أشعل فتيل الحرب المستمرة حتى الآن.-(وكالات)

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