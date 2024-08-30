تقدم بلا اتفاق في مفاوضات غزة.. مسؤولون أميركيون متفائلون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم- على الرغم من العراقيل المتعددة التي ما تزال تقف حجر عثرة بوجه التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، فإن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين كبارا أرسلوا إشارات مشجعة.
فقد كشفوا أن الجانبين أحرزا تقدماً خلال المحادثات غير المباشرة التي جرت في الأيام الماضية في القاهرة، والتي استكملت في الدوحة على صعيد لجان تقنية.
كما كشفوا أن حماس سلمت إسرائيل قائمة محتجزين إسرائيليين يمكن أن تطلق سراحهم في إطار الصفقة المرتقبة، وفق ما نقل
موقع "والا نيوز".
وكان كيان الاحتلال سلم، الأسبوع الماضي، لحماس قائمة بأسماء المحتجزين الذين ينبغي إدراجهم في المرحلة الأولى من صفقة إطلاق الأسرى، لتسلم الحركة الفلسطينية هذا الأسبوع أسماء بعض المحتجزين الذين تريد إطلاق سراحهم.
لكن المسؤولين أوضحوا في الوقت عينه أنه رغم التقدم الطفيف لم يتوصل الطرفان بعد لاتفاق.
أتت تلك التسريبات فيما يواصل المفاوضون محادثاتهم في الدوحة بعد عودتهم من القاهرة يوم الأربعاء الماضي.
كما جاءت بالتزامن مع إقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي خطة لخفض عدد جنودها ونقاط توزعهم في ممر فيلادلفيا (محور صلاح الدين)، وتصديقها بالإجماع لخرائط كان وضعها الجيش، مع معارضة وزير الدفاع يوآف غالانت، ما قد يعرقل سير المحادثات مجددا لاسيما أن حماس كانت رفضت مرارا في السابق بقاء القوات أي قوات في القطاع المدمر.
وكانت أبرز نقاط الخلاف الرئيسية في المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر، مسألة وجود قوات من الاحتلال في محور فيلادلفيا وهو شريط ضيق من الأرض يبلغ طوله 14.5 كيلومتر على امتداد الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر.
وقد طرح الوسطاء حينها عددا من البدائل لوجود القوات على هذا الممر وممر نتساريم الذي يمر عبر وسط القطاع، لكن الطرفين لم يقبلا أيا منها، حسب ما أكد وقتها مصدر مصري.
كما أبدى الاحتلال أيضا تحفظات بشأن عدد المعتقلين الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم، حيث طالب الوفد الإسرائيلي بخروجهم من غزة إذا تم إطلاقهم.
ثم اتفق الوسطاء على استكمال المناقشات عبر لجان تقنية لاحقا.
يذكر أن عدة جولات من المحادثات كانت فشلت على مدى أشهر في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الإسرائيلية المدمرة في غزة أو إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين الذين احتجزتهم حماس وفصائل فلسطينية أخرى، خلال هجومها في السابع من تشرين أول (أكتوبر) على مستوطنات وقواعد عسكرية للاحتلال في غلاف غزة، والذي أشعل فتيل الحرب المستمرة حتى الآن.-(وكالات)
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