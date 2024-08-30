ما أصل الخلافات بين رئيس وزراء الاحتلال ووزير دفاعه؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
القدس المحتلة - يدور خلاف كبير بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
ووزير دفاعه يوآف غالانت، أساسه قضايا عدة أبرزها الاتهامات المتبادلة بين الأول والمؤسسة العسكرية حول الفشل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وبعد ذلك التاريخ، توالت الصدامات بين الرجلين، إلى أن وصلت ذروتها بخلاف على الانسحاب من محور فيلادلفيا في قطاع غزة لتحقيق لصفقة لإطلاق سراح المختطفين من الكيان المحتجزين لدى المقاومة الإسلامية هناك، وانعكس هذا الخلاف على مفاصل الكيان المحتل كافة.
وقال الخبير العسكري العميد إلياس حنا، خلال تحليله التطورات العسكرية بغزة، إن غالانت يعتقد أن الخروج من محور فيلادلفيا الفاصل بين مصر وقطاع غزة سيكون بابا لوقف إطلاق النار بغزة وتحرير الأسرى ضمن صفقة تبادل، إلا أن نتنياهو لا يعير اهتماما لذلك، إذ يشير الخبير العسكري إلى أن ما يهمه أعداد الجنود والأبراج والنقاط التي سيبقى فيها جيش الاحتلال على طول فيلادلفيا، إضافة إلى معرفة آلية وقواعد الاشتباك والمنطقة العازلة التي يجب تأمينها في العمق الفلسطيني.
وفي هذا الإطار، قال حنا إن إسرائيل عندما توقع اتفاقات أو معاهدات أمنية تلحقها بملاحق أمنية كما فعلت إبان الانسحاب من غزة العام 2005.
ومع ذلك، فإن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلقت بعدا آخر وعاملا جديدا لم تشهده حروب الأنفاق تاريخيا، وفق الخبير العسكري، إذ أثبتت أن من يسيطر على سطح الأرض ليس كمن يسيطر تحت الأرض "وهو ما سيشكل عبئا على كل من سيأتي لغزة".
ونبه إلى أن كيان الاحتلال كان يعمد تاريخيا في الضفة الغربية والمناطق المحتلة الأخرى إلى طريقة العزل عموديا وأفقيا، إلى جانب سيطرتها على الأجواء والمياه الجوفية.
ولم يستبعد حنا أن توكل مهام إلى الفرقة الإسرائيلية "98" -التي أعلنت انتهاء عملياتها في خان يونس ودير البلح- على غرار العمل في منطقة محور فيلادلفيا، خاصة بعد مصادقة المجلس الوزاري المصغر على إبقاء السيطرة الإسرائيلية عليه.
وخلص إلى أن هدف إسرائيل يبقى تقطيع المناطق وتهجير السكان منها بعد تدميرها.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قد أشارت إلى أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر بشأن محور فيلادلفيا شهد مواجهة كلامية وصراخا بين نتنياهو وغالانت، حيث هاجم الأخير الأول عندما عرض خرائط المحور واتهمه بفرضها على الجيش الإسرائيلي.
وسارع نتنياهو للرد على غالانت، وفق الصحيفة، بقوله إنه سيحمل الخرائط بشأن فيلادلفيا إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، في حين سخر غالانت، وقال "إن نتنياهو يمكنه اتخاذ القرارات وأن يقرر قتل كل المختطفين (الأسرى)".
ولم ينته الموقف عند ذلك، بل قال نتنياهو إنه سئم من الإحاطات وطرح موضوع محور فيلادلفيا للتصويت فورا، في وقت نقلت فيه الصحيفة ذاتها عن رؤساء الأجهزة الأمنية قولهم "إن إسرائيل على مفترق طرق إستراتيجي، ولا أهمية للبقاء في فيلادلفيا".
وفي السياق، كشف زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائير لبيد، أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تموز (يوليو) 2023 من أن الحرب قادمة، ولكنه تجاهل التحذير.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس، عن لبيد قوله خلال مؤتمر عن أحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إن إحاطات أمنية عدة قدمت لنتنياهو على خلفية مشروع "الإصلاح القضائي" الذي أثار انقسامات كبيرة في إسرائيل، وتضمنت تلك الإحاطات تحذيرا لرئيس الوزراء من حرب قادمة.
وقالت الصحيفة إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفى أن يكون قد تلقى تحذيرا من حرب وشيكة.
ونقلت يديعوت أحرونوت عن بيان للمكتب "أن رئيس الوزراء لم يتلق تحذيرا بشأن الحرب في غزة في التاريخ المذكور وليس قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر). بل على العكس من ذلك، أوضح جميع المسؤولين الأمنيين أن حركة حماس ارتدعت وتسعى إلى التوصل إلى اتفاق. كما أن الشاباك قدر قبل أيام قليلة من السابع من تشرين الأول (أكتوبر) أن استقرار غزة من المتوقع أن يستمر مدة طويلة".
وقالت الصحيفة إن زعيم المعارضة التقى رئيس الشاباك في 24 تموز (يوليو) 2023 في اليوم الذي صوت فيه الكنيست على ما يسمى "بند المعقولية" للحد من سلطة المحكمة العليا، مشيرة إلى أن بار كان قد التقى نتنياهو قبل يوم من التصويت وحذره من حرب تلوح في الأفق.
ونقلت يديعوت أحرونوت عن لبيد أن تقييم بار الذي قدم إلى نتنياهو كان "أنا أحذرك من أن الحرب قادمة، لا أستطيع تحديد يوم ووقت، لكن هذا هو التحذير"، مشيرة إلى أنه بعد الإيجاز الأمني بـ76 يوما، هاجمت حماس إسرائيل، وبدأ حزب الله هجومه على الشمال بعد 77 يوما.
وتحدث لبيد بالتفصيل عن سلسلة من الإحاطات التي تلقاها، بصفته رئيسا للمعارضة، إحداها إلى جانب نتنياهو، من قبل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء اللواء آفي جيل، وقالت الصحيفة العبرية إن كل المسؤولين الأمنيين الذين قدموا الإحاطات حذروا من التصعيد الإقليمي على الجبهات كافة، ومن تراجع الردع الإسرائيلي، ومن تشجيع حماس وحزب الله اللبناني على التحرك ضد إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإن الاهتمام الرئيسي لجهاز الشاباك قبل أحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر) كان يتلخص في سيناريوهين: إما أن يبدأ حزب الله حربا في الشمال وتنضم الضفة الغربية إليها، أو أن تشن الضفة الغربية انتفاضة ثالثة وتنضم جبهات أخرى إلى الحرب.-(وكالات)
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