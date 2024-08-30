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ما أصل الخلافات بين رئيس وزراء الاحتلال ووزير دفاعه؟

8/30/2024 11:45:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القدس المحتلة - يدور خلاف كبير بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، أساسه قضايا عدة أبرزها الاتهامات المتبادلة بين الأول والمؤسسة العسكرية حول الفشل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وبعد ذلك التاريخ، توالت الصدامات بين الرجلين، إلى أن وصلت ذروتها بخلاف على الانسحاب من محور فيلادلفيا في قطاع غزة لتحقيق لصفقة لإطلاق سراح المختطفين من الكيان المحتجزين لدى المقاومة الإسلامية هناك، وانعكس هذا الخلاف على مفاصل الكيان المحتل كافة.
وقال الخبير العسكري العميد إلياس حنا، خلال تحليله التطورات العسكرية بغزة، إن غالانت يعتقد أن الخروج من محور فيلادلفيا الفاصل بين مصر وقطاع غزة سيكون بابا لوقف إطلاق النار بغزة وتحرير الأسرى ضمن صفقة تبادل، إلا أن نتنياهو لا يعير اهتماما لذلك، إذ يشير الخبير العسكري إلى أن ما يهمه أعداد الجنود والأبراج والنقاط التي سيبقى فيها جيش الاحتلال على طول فيلادلفيا، إضافة إلى معرفة آلية وقواعد الاشتباك والمنطقة العازلة التي يجب تأمينها في العمق الفلسطيني.
وفي هذا الإطار، قال حنا إن إسرائيل عندما توقع اتفاقات أو معاهدات أمنية تلحقها بملاحق أمنية كما فعلت إبان الانسحاب من غزة العام 2005.
ومع ذلك، فإن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلقت بعدا آخر وعاملا جديدا لم تشهده حروب الأنفاق تاريخيا، وفق الخبير العسكري، إذ أثبتت أن من يسيطر على سطح الأرض ليس كمن يسيطر تحت الأرض "وهو ما سيشكل عبئا على كل من سيأتي لغزة".
ونبه إلى أن كيان الاحتلال كان يعمد تاريخيا في الضفة الغربية والمناطق المحتلة الأخرى إلى طريقة العزل عموديا وأفقيا، إلى جانب سيطرتها على الأجواء والمياه الجوفية.
ولم يستبعد حنا أن توكل مهام إلى الفرقة الإسرائيلية "98" -التي أعلنت انتهاء عملياتها في خان يونس ودير البلح- على غرار العمل في منطقة محور فيلادلفيا، خاصة بعد مصادقة المجلس الوزاري المصغر على إبقاء السيطرة الإسرائيلية عليه.
وخلص إلى أن هدف إسرائيل يبقى تقطيع المناطق وتهجير السكان منها بعد تدميرها.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قد أشارت إلى أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر بشأن محور فيلادلفيا شهد مواجهة كلامية وصراخا بين نتنياهو وغالانت، حيث هاجم الأخير الأول عندما عرض خرائط المحور واتهمه بفرضها على الجيش الإسرائيلي.
وسارع نتنياهو للرد على غالانت، وفق الصحيفة، بقوله إنه سيحمل الخرائط بشأن فيلادلفيا إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، في حين سخر غالانت، وقال "إن نتنياهو يمكنه اتخاذ القرارات وأن يقرر قتل كل المختطفين (الأسرى)".
ولم ينته الموقف عند ذلك، بل قال نتنياهو إنه سئم من الإحاطات وطرح موضوع محور فيلادلفيا للتصويت فورا، في وقت نقلت فيه الصحيفة ذاتها عن رؤساء الأجهزة الأمنية قولهم "إن إسرائيل على مفترق طرق إستراتيجي، ولا أهمية للبقاء في فيلادلفيا".
وفي السياق، كشف زعيم المعارضة في كيان الاحتلال يائير لبيد، أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تموز (يوليو) 2023 من أن الحرب قادمة، ولكنه تجاهل التحذير.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس، عن لبيد قوله خلال مؤتمر عن أحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إن إحاطات أمنية عدة قدمت لنتنياهو على خلفية مشروع "الإصلاح القضائي" الذي أثار انقسامات كبيرة في إسرائيل، وتضمنت تلك الإحاطات تحذيرا لرئيس الوزراء من حرب قادمة.
وقالت الصحيفة إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفى أن يكون قد تلقى تحذيرا من حرب وشيكة.
ونقلت يديعوت أحرونوت عن بيان للمكتب "أن رئيس الوزراء لم يتلق تحذيرا بشأن الحرب في غزة في التاريخ المذكور وليس قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر). بل على العكس من ذلك، أوضح جميع المسؤولين الأمنيين أن حركة حماس ارتدعت وتسعى إلى التوصل إلى اتفاق. كما أن الشاباك قدر قبل أيام قليلة من السابع من تشرين الأول (أكتوبر) أن استقرار غزة من المتوقع أن يستمر مدة طويلة".
وقالت الصحيفة إن زعيم المعارضة التقى رئيس الشاباك في 24 تموز (يوليو) 2023 في اليوم الذي صوت فيه الكنيست على ما يسمى "بند المعقولية" للحد من سلطة المحكمة العليا، مشيرة إلى أن بار كان قد التقى نتنياهو قبل يوم من التصويت وحذره من حرب تلوح في الأفق.
ونقلت يديعوت أحرونوت عن لبيد أن تقييم بار الذي قدم إلى نتنياهو كان "أنا أحذرك من أن الحرب قادمة، لا أستطيع تحديد يوم ووقت، لكن هذا هو التحذير"، مشيرة إلى أنه بعد الإيجاز الأمني بـ76 يوما، هاجمت حماس إسرائيل، وبدأ حزب الله هجومه على الشمال بعد 77 يوما.
وتحدث لبيد بالتفصيل عن سلسلة من الإحاطات التي تلقاها، بصفته رئيسا للمعارضة، إحداها إلى جانب نتنياهو، من قبل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء اللواء آفي جيل، وقالت الصحيفة العبرية إن كل المسؤولين الأمنيين الذين قدموا الإحاطات حذروا من التصعيد الإقليمي على الجبهات كافة، ومن تراجع الردع الإسرائيلي، ومن تشجيع حماس وحزب الله اللبناني على التحرك ضد إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإن الاهتمام الرئيسي لجهاز الشاباك قبل أحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر) كان يتلخص في سيناريوهين: إما أن يبدأ حزب الله حربا في الشمال وتنضم الضفة الغربية إليها، أو أن تشن الضفة الغربية انتفاضة ثالثة وتنضم جبهات أخرى إلى الحرب.-(وكالات)

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