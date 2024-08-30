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الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية والتهجير في الضفة الغربية وغزة

8/30/2024 11:45:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الأراضي الفلسطينية- فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء مخيم جنين شمال الضفة الغربية، نعت فصائل المقاومة الفلسطينية شهداءها.
فقد أعلنت تلك الفصائل استشهاد وسام خازم القائد بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في جنين مع اثنين آخرين كانا برفقته، عبر صاروخ مسيّرة.
ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية وجرافات إلى المخيم، وسط تحليق مكثف للمسيرات في سماء المدينة ومخيمها.
كما اقتحمت قوات خاصة من الاحتلال مخيم الفارعة جنوبي طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن القيادة الوسطى أن العملية العسكرية في جنين غير محددة بزمن وستنتهي بعد تحقيق أهدافها.
وذكرت أنباء إن قوات الاحتلال أطلقت النيران على المنازل في حارة الدمج وسط اندلاع اشتباكات مسلحة، في وقت فجر فيه مقاومون عبوات ناسفة محلية الصنع بالآليات العسكرية.
وتواصل جرافات الاحتلال تجريف الشوارع والبنى التحتية في مدينة جنين ومخيمها، مما أدى لانقطاع المياه في مناطق واسعة من المدينة وانقطاع التيار الكهربائي عن أحياء بالمدينة.
وفي هذا السياق، قال جيش الاحتلال إنه قام بتصفية وسام خازم القائد في حركة حماس بمنطقة جنين، وذلك في تبادل لإطلاق النار.
وأضاف جيش الاحتلال أن سلاح الجو أغار بعد استهداف خازم على سيارة كان يستقلها شخصان هما ميسرة مشارقة وعرفات عامر اللذان كانا برفقة خازم قبيل استهدافه.
وزعم جيش الاحتلال أن حازم كان ضالعا في تنفيذ وتوجيه عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة إلى جانب هجمات أخرى في الضفة الغربية.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 شبان في قصف على بلدة الزبابدة في جنين أمس، وأكدت أن قوات الاحتلال تحتجز جثامينهم، كما قالت إن عدد ضحايا العملية الإسرائيلية في الضفة ارتفع إلى 20 شهيدا.
وقالت "حماس" أن عدوان الاحتلال على جنين سيفشل كما فشل في طولكرم وطوباس وغيرهما، داعية لمزيد من المؤازرة في الضفة والانتفاض لصد العدوان وتصعيد الاشتباك.
وقالت إن استمرار العملية العسكرية للاحتلال في جنين هو مواصلة لجرائم الحرب التي ارتكبها سابقا بكافة محافظات الضفة، ضمن خططه للاستيلاء على أراضي الضفة وتهجير أهلها.
وقالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها فجرت عبوات ناسفة في آليات للاحتلال وقواته في المدينة. كما قالت إنها فجرت عبوة ناسفة في جرافة عسكرية إسرائيلية، وحققت إصابات مؤكدة.
من جهتها، نعت كتائب القسام -الجناح العسكري لحماس- قادتها الثلاثة الذين استشهدوا، وقالت إن القائد وسام أيمن خازم استشهد مع اثنين من رفاقه إثر قصف جوي في قرية الزبابدة شرقي جنين.
كما نعت الكتائب الشهيد محمد توفيق عوفي، وقد استشهد بعد القصف الجوي على طولكرم، الذي استشهد فيه القائد محمد جابر أبو شجاع.
وأكدت الكتائب أن مقاتليها أوقعوا قوات الاحتلال في كمائن محكمة بمحافظات جنين وطولكرم وطوباس، وكبدوها خسائر فادحة ومحققة، وقالت إنها ستكشف عن تفاصيل هذه الخسائر في الأيام المقبلة.
بدورها، نعت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- الشهيد ميسرة مشارقة أبرز قادتها الميدانيين في جنين.
كما نعت حركة الجهاد الإسلامي شهداء مجزرة الزبابدة وشهداء الضفة الغربية، وأكدت أن العدوان الواسع الذي تشنه قوات الاحتلال على مدن شمال الضفة ومخيماتها لن يحقق أهدافه، بل سيزيد الإصرار والتصميم على المقاومة.
وقال مدير مستشفى جنين الحكومي أن قوات الاحتلال تحاصر المستشفى وتعرقل حركة سيارات الإسعاف وتقوم بتفتيشها، وتعرقل وصول مصابين بأمراض مزمنة للمستشفى.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارتي إسعاف خلال نقل شهيد ومصاب من الحي الشرقي في جنين بالضفة الغربية المحتلة.
كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي، أمس على مجموعة من الصحفيين خلال تغطيتهم العدوان المتواصل على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال استهدفت الصحفيين بشكل مباشر قرب دوار الزايد في مدينة جنين خلال تغطيتهم الصحفية.-(وكالات)

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