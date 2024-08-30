الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية والتهجير في الضفة الغربية وغزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الأراضي الفلسطينية- فيما تتواصل الاشتباكات العنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء مخيم جنين شمال الضفة الغربية، نعت فصائل المقاومة الفلسطينية شهداءها.
فقد أعلنت تلك الفصائل استشهاد وسام خازم القائد بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في جنين مع اثنين آخرين كانا برفقته، عبر صاروخ مسيّرة.
ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية وجرافات إلى المخيم، وسط تحليق مكثف للمسيرات في سماء المدينة ومخيمها.
كما اقتحمت قوات خاصة من الاحتلال مخيم الفارعة جنوبي طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن القيادة الوسطى أن العملية العسكرية في جنين غير محددة بزمن وستنتهي بعد تحقيق أهدافها.
وذكرت أنباء إن قوات الاحتلال أطلقت النيران على المنازل في حارة الدمج وسط اندلاع اشتباكات مسلحة، في وقت فجر فيه مقاومون عبوات ناسفة محلية الصنع بالآليات العسكرية.
وتواصل جرافات الاحتلال تجريف الشوارع والبنى التحتية في مدينة جنين ومخيمها، مما أدى لانقطاع المياه في مناطق واسعة من المدينة وانقطاع التيار الكهربائي عن أحياء بالمدينة.
وفي هذا السياق، قال جيش الاحتلال إنه قام بتصفية وسام خازم القائد في حركة حماس بمنطقة جنين، وذلك في تبادل لإطلاق النار.
وأضاف جيش الاحتلال أن سلاح الجو أغار بعد استهداف خازم على سيارة كان يستقلها شخصان هما ميسرة مشارقة وعرفات عامر اللذان كانا برفقة خازم قبيل استهدافه.
وزعم جيش الاحتلال أن حازم كان ضالعا في تنفيذ وتوجيه عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة إلى جانب هجمات أخرى في الضفة الغربية.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 شبان في قصف على بلدة الزبابدة في جنين أمس، وأكدت أن قوات الاحتلال تحتجز جثامينهم، كما قالت إن عدد ضحايا العملية الإسرائيلية في الضفة ارتفع إلى 20 شهيدا.
وقالت "حماس" أن عدوان الاحتلال على جنين سيفشل كما فشل في طولكرم وطوباس وغيرهما، داعية لمزيد من المؤازرة في الضفة والانتفاض لصد العدوان وتصعيد الاشتباك.
وقالت إن استمرار العملية العسكرية للاحتلال في جنين هو مواصلة لجرائم الحرب التي ارتكبها سابقا بكافة محافظات الضفة، ضمن خططه للاستيلاء على أراضي الضفة وتهجير أهلها.
وقالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها فجرت عبوات ناسفة في آليات للاحتلال وقواته في المدينة. كما قالت إنها فجرت عبوة ناسفة في جرافة عسكرية إسرائيلية، وحققت إصابات مؤكدة.
من جهتها، نعت كتائب القسام -الجناح العسكري لحماس- قادتها الثلاثة الذين استشهدوا، وقالت إن القائد وسام أيمن خازم استشهد مع اثنين من رفاقه إثر قصف جوي في قرية الزبابدة شرقي جنين.
كما نعت الكتائب الشهيد محمد توفيق عوفي، وقد استشهد بعد القصف الجوي على طولكرم، الذي استشهد فيه القائد محمد جابر أبو شجاع.
وأكدت الكتائب أن مقاتليها أوقعوا قوات الاحتلال في كمائن محكمة بمحافظات جنين وطولكرم وطوباس، وكبدوها خسائر فادحة ومحققة، وقالت إنها ستكشف عن تفاصيل هذه الخسائر في الأيام المقبلة.
بدورها، نعت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- الشهيد ميسرة مشارقة أبرز قادتها الميدانيين في جنين.
كما نعت حركة الجهاد الإسلامي شهداء مجزرة الزبابدة وشهداء الضفة الغربية، وأكدت أن العدوان الواسع الذي تشنه قوات الاحتلال على مدن شمال الضفة ومخيماتها لن يحقق أهدافه، بل سيزيد الإصرار والتصميم على المقاومة.
وقال مدير مستشفى جنين الحكومي أن قوات الاحتلال تحاصر المستشفى وتعرقل حركة سيارات الإسعاف وتقوم بتفتيشها، وتعرقل وصول مصابين بأمراض مزمنة للمستشفى.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال أطلقت النار على سيارتي إسعاف خلال نقل شهيد ومصاب من الحي الشرقي في جنين بالضفة الغربية المحتلة.
كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي، أمس على مجموعة من الصحفيين خلال تغطيتهم العدوان المتواصل على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال استهدفت الصحفيين بشكل مباشر قرب دوار الزايد في مدينة جنين خلال تغطيتهم الصحفية.-(وكالات)
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