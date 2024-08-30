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الاتحاد الأوروبي: عملية إسرائيل بالضفة تزيد التوتر وأي تصعيد قد يؤدي لكارثة

8/30/2024 11:45:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن "العملية واسعة النطاق التي يشنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية تزيد من تفاقم الوضع المتوتر بالفعل، وأي تصعيد من شأنه أن يؤدي إلى كارثة".
وأضاف بوريل، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة، أن "المخاوف الأمنية التي تبديها إسرائيل لا يمكن أن تبرر الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين وتدمير البنى الأساسية وخاصة أنظمة المياه والصرف الصحي".--(بترا)

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