مقاومون يستهدفون الاحتلال بعمليتين متزامنتين

وأعلنت وسائل إعلام عبرية وقوع عملية دهس، مساء الجمعة، على مدخل مستوطنة "كرمي تسور"، نجم عنها دهس حارس أمن، وإطلاق نار على المنفذ.

وذكرت وسائل الإعلام أن المنفذ وصل إلى بوابة مستوطنة "كرمي تسور" ودهس حارس الأمن، ودخل المستوطنة وأطلق النار، ما تسبب في إصابة مستوطنين.



وفي أعقاب العملية، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل إنذار في المستوطنة، كما طُلب من المستوطنين أن يحبسوا أنفسهم في منازلهم.



وأكدت وسائل إعلام عبرية تحييد "مخرب" أطلق النار نحو مستوطنة كرمي قرب الخليل والدفع بتعزيزات كبيرة للمنطقة.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي من جانبه إطلاق النار على فلسطيني قرب مستوطنة "كرمي تسور" جنوبي الضفة الغربية المحتلة.



كما أُصيب ثلاثة مستوطنين بجروح جراء انفجار وقع في محطة وقود، مساء الجمعة، في مستوطنة "غوش عتصيون"، جنوب بيت لحم.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الانفجار وقع عند تقاطع الكتلة داخل سيارة في محطة الوقود.



وأضافت أن القوات الأمنية تتواجد في المكان للوقوف على تفاصيل الانفجار.



وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقييم أولي: "أن انفجار السيارة عند مفترق عتصيون عملية فاشلة، عندما لاحظ المنفذ أن سيارته بدأت تحترق، حاول مهاجمة عمال المحطة لكن حراس الأمن قتلوه".



وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى الاشتباه بوجود علاقة بين حادثة مستوطنة "كرمي" وحادث "غوش عتصيون". (وكالات)

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