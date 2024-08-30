قوات الاحتلال تقتحم الخليل
التاريخ
8/30/2024 11:45:47 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم
السبت مدينة الخليل.
وذكرت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش
الاحتلال معززة بآليات عدة اقتحمت المدينة، وانتشرت في أحياء وأماكن عدة، دون أن
يبلغ عن اعتقالات.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال
الإسرائيلي دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المدينة وتقوم بعمليات تمشيط واسعة.
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