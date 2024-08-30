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قوات الاحتلال تقتحم الخليل

8/30/2024 11:45:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت مدينة الخليل.
وذكرت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال معززة بآليات عدة اقتحمت المدينة، وانتشرت في أحياء وأماكن عدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات كبيرة إلى المدينة وتقوم بعمليات تمشيط واسعة.

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