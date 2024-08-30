بينيت: شريحة واسعة من الإسرائيليين يفكرون بالهجرة الدائمة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق
نفتالي بينيت، الجمعة، إن سياسات حكومة بنيامين نتنياهو دفعت العديد من
الإسرائيليين إلى التفكير في الهجرة، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف من سكان مناطق
الشمال يعيشون "لاجئين".
وأوضح بينيت، عبر حسابه على منصة "إكس"،
أنه "قبل هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كان جزء من الجمهور الإسرائيلي
يشعر بأن الحكومة تكرهه، إلا أن الهجوم تسبب في ظاهرة معاكسة، وهي النضال من أجل
البلاد".
وأضاف: "لكن مع مرور الشهور، عاد اليأس
يتسلل إلى نفوس قطاعات واسعة من الإسرائيليين حيث أدت سياسات الحكومة إلى جعلهم
يفكرون بالهجرة الدائمة".
وتساءل لماذا وزراء الحكومة مشغولون بأنفسهم
ليل نهار، ولا يتوقفون عن الشجار مع بعضهم، وتشويه سمعة قادة "الجيش
الإسرائيلي"؟ ولماذا هناك قطاع كامل من الإسرائيليين (في إشارة لليهود
الحريديم) يرفضون التجنيد؟ "وكيف جعلتنا حركة حماس نبدو غير أكفاء؟"،
وفق قوله.
وأشار بينيت إلى تفاقم الإحباط في صفوف
الإسرائيليين وإلى شعور عام يسود بأن الحكومة تتعمد اتخاذ قرارات لإلحاق الأذى
بشريحة واسعة من الإسرائيليين، وأن عشرات الآلاف من الإسرائيليين من مناطق الشمال
يعيشون لاجئين، منتقدًا عدم وجود خطط حكومية لإعادتهم إلى منازلهم.
وتابع بينيت أن السياسات الحالية تسهم في تفاقم
الأزمات بدلا من حلها، وأن الفشل في إدارة الأزمة الأمنية والاقتصادية أدى إلى
شعور بالانهيار وانعدام الأمل، معتبرا أن الحكومة تتجاهل التحديات الداخلية وتفشل
في تقديم حلول مشاكل السكن والأمن والاقتصاد.
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