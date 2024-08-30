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بينيت: شريحة واسعة من الإسرائيليين يفكرون بالهجرة الدائمة

8/30/2024 11:45:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، الجمعة، إن سياسات حكومة بنيامين نتنياهو دفعت العديد من الإسرائيليين إلى التفكير في الهجرة، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف من سكان مناطق الشمال يعيشون "لاجئين".
وأوضح بينيت، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه "قبل هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كان جزء من الجمهور الإسرائيلي يشعر بأن الحكومة تكرهه، إلا أن الهجوم تسبب في ظاهرة معاكسة، وهي النضال من أجل البلاد".

وأضاف: "لكن مع مرور الشهور، عاد اليأس يتسلل إلى نفوس قطاعات واسعة من الإسرائيليين حيث أدت سياسات الحكومة إلى جعلهم يفكرون بالهجرة الدائمة".

وتساءل لماذا وزراء الحكومة مشغولون بأنفسهم ليل نهار، ولا يتوقفون عن الشجار مع بعضهم، وتشويه سمعة قادة "الجيش الإسرائيلي"؟ ولماذا هناك قطاع كامل من الإسرائيليين (في إشارة لليهود الحريديم) يرفضون التجنيد؟ "وكيف جعلتنا حركة حماس نبدو غير أكفاء؟"، وفق قوله.

وأشار بينيت إلى تفاقم الإحباط في صفوف الإسرائيليين وإلى شعور عام يسود بأن الحكومة تتعمد اتخاذ قرارات لإلحاق الأذى بشريحة واسعة من الإسرائيليين، وأن عشرات الآلاف من الإسرائيليين من مناطق الشمال يعيشون لاجئين، منتقدًا عدم وجود خطط حكومية لإعادتهم إلى منازلهم.

وتابع بينيت أن السياسات الحالية تسهم في تفاقم الأزمات بدلا من حلها، وأن الفشل في إدارة الأزمة الأمنية والاقتصادية أدى إلى شعور بالانهيار وانعدام الأمل، معتبرا أن الحكومة تتجاهل التحديات الداخلية وتفشل في تقديم حلول مشاكل السكن والأمن والاقتصاد.

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