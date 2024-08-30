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شهداء وجرحى بقصف الاحتلال خان يونس

8/30/2024 11:45:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد، فجر اليوم السبت، عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأكدت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال شنت غارات عدة على جنوب مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

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