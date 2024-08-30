شهداء وجرحى بقصف الاحتلال خان يونس
التاريخ
8/30/2024 11:45:35 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد، فجر اليوم السبت، عدد من المواطنين
الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأكدت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال شنت غارات
عدة على جنوب مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.
MENAFN30082024000072011014ID1108621351
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.