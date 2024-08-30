قوات الاحتلال تقتحم قلقيلية
التاريخ
8/30/2024 11:45:35 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم
السبت، بلدة حجة، شرق قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية بأن آليات عسكرية عدة اقتحمت
حجة وتجولت في مناطق عدة. (وفا)
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