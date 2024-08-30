الفصائل الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في جنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مسن
فلسطيني في جنين مساء الجمعة، فيما تستمر فصائل فلسطينية بالتصدي لقوات الاحتلال
التي تشن عملية عسكرية واسعة في المدينة وقراها ومخيمها.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن المسن
توفيق أحمد يونس قنديل (82 عاما) استشهد برصاص الاحتلال في منطقة الحي الشرقي،
بمدينة جنين.
وقالت مصادر طبية إن المسن استشهد بـ9 رصاصات
أطلقها قناصة جيش الاحتلال.
وأوضحت الجمعية أن قوات الاحتلال "أطلقت
الرصاص على سيارات الإسعاف التي عملت على نقل
الشهيد، ومصاب آخر في الحي الشرقي".
وباستشهاد المسن، يرتفع عدد الشهداء
الفلسطينيين في جنين وطوباس وطولكرم منذ فجر الأربعاء إلى 20 شهيدا.
وداهمت قوات الاحتلال مساء الجمعة، منازل
المواطنين في الحي الشرقي من مدينة جنين.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أجبرت
المواطنين الفلسطينيين على مغادرة منازلهم بسيارات الإسعاف بعد مداهمتها
والاستيلاء عليها، وتحويلها لثكنات عسكرية.
وأضافت أن "جنود الاحتلال احتجزوا عدداً
من الشبان والأطفال.. وأن مجموعة من المواطنين اضطروا لترك بيوتهم، وسلوك طرق
جبلية، بعد تهديد الاحتلال بضرورة مغادرتها".
وناشدت عائلات فلسطينية الصليب الأحمر ومؤسسات
حقوق الإنسان بالتحرك لمساعدة سكان الحي الشرقي في جنين.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الجمعة،
إن طواقمها تواجه صعوبة كبيرة في الاستجابة لمناشدات المواطنين المحاصرين في مدينة
جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي.
وقالت الناطقة باسم "الهلال الأحمر"
نبال فرسخ إن قوات الاحتلال "تعيق حركة مركبات الإسعاف وتمنع الطواقم من
الاستجابة لمناشدات المواطنين، وتقديم الإسعاف الأولي للمصابين والمرضى، ونقل
الشهداء".
وأكدت فرسخ أن طواقم الجمعية تتعرض لاستهداف
مباشر بالرصاص، إضافة لتوقيف الطواقم وتفتيش مركبات الإسعاف ومنع دخولها الى أي
منطقة في المدينة.
وقالت كتائب شهداء الأقصى في جنين إن مقاتليها
"يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المتوغلة في محيط مخيم جنين،
بالأسلحة الرشاشة".
وأعلنت كتيبة جنين (سرايا القدس) أن مقاتليها
"يتصدون لقوات العدو في محاور القتال المختلفة كما يواصل مقاتلونا استهداف
قوات المشاة ومناطق انتشار القناصة والتحصينات العسكرية في محور شارع نابلس بزخات
كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة".
كما أعلنت الكتيبة عن "تفجير مقاتلينا
عبوة ناسفة معدة مسبقًا في آلية عسكرية في محور شارع حيفا موقعين إصابات مؤكدة في
صفوف قوات العدو".
وأعلنت كتائب القسام في بيان أنه "منذ
صباح اليوم (الجمعة) خاض مجاهدو القسام اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع
محاور التوغل في مدينة جنين، واشتبكوا مع قوة صهيونية خاصة عند مدخل المخيم
وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح كما استهدف مجاهدونا آليتين عسكريتين صهيونيتين
بعبوات شديدة الانفجار في كمين أعد مسبقًا". (RT)
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