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الفصائل الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في جنين

8/30/2024 11:45:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مسن فلسطيني في جنين مساء الجمعة، فيما تستمر فصائل فلسطينية بالتصدي لقوات الاحتلال التي تشن عملية عسكرية واسعة في المدينة وقراها ومخيمها.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن المسن توفيق أحمد يونس قنديل (82 عاما) استشهد برصاص الاحتلال في منطقة الحي الشرقي، بمدينة جنين.

وقالت مصادر طبية إن المسن استشهد بـ9 رصاصات أطلقها قناصة جيش الاحتلال.

وأوضحت الجمعية أن قوات الاحتلال "أطلقت الرصاص على سيارات الإسعاف التي عملت على نقل الشهيد، ومصاب آخر في الحي الشرقي".

وباستشهاد المسن، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في جنين وطوباس وطولكرم منذ فجر الأربعاء إلى 20 شهيدا.

وداهمت قوات الاحتلال مساء الجمعة، منازل المواطنين في الحي الشرقي من مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أجبرت المواطنين الفلسطينيين على مغادرة منازلهم بسيارات الإسعاف بعد مداهمتها والاستيلاء عليها، وتحويلها لثكنات عسكرية.

وأضافت أن "جنود الاحتلال احتجزوا عدداً من الشبان والأطفال.. وأن مجموعة من المواطنين اضطروا لترك بيوتهم، وسلوك طرق جبلية، بعد تهديد الاحتلال بضرورة مغادرتها".

وناشدت عائلات فلسطينية الصليب الأحمر ومؤسسات حقوق الإنسان بالتحرك لمساعدة سكان الحي الشرقي في جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الجمعة، إن طواقمها تواجه صعوبة كبيرة في الاستجابة لمناشدات المواطنين المحاصرين في مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي.

وقالت الناطقة باسم "الهلال الأحمر" نبال فرسخ إن قوات الاحتلال "تعيق حركة مركبات الإسعاف وتمنع الطواقم من الاستجابة لمناشدات المواطنين، وتقديم الإسعاف الأولي للمصابين والمرضى، ونقل الشهداء".

وأكدت فرسخ أن طواقم الجمعية تتعرض لاستهداف مباشر بالرصاص، إضافة لتوقيف الطواقم وتفتيش مركبات الإسعاف ومنع دخولها الى أي منطقة في المدينة.

وقالت كتائب شهداء الأقصى في جنين إن مقاتليها "يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المتوغلة في محيط مخيم جنين، بالأسلحة الرشاشة".

وأعلنت كتيبة جنين (سرايا القدس) أن مقاتليها "يتصدون لقوات العدو في محاور القتال المختلفة كما يواصل مقاتلونا استهداف قوات المشاة ومناطق انتشار القناصة والتحصينات العسكرية في محور شارع نابلس بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مباشرة".

كما أعلنت الكتيبة عن "تفجير مقاتلينا عبوة ناسفة معدة مسبقًا في آلية عسكرية في محور شارع حيفا موقعين إصابات مؤكدة في صفوف قوات العدو".

وأعلنت كتائب القسام في بيان أنه "منذ صباح اليوم (الجمعة) خاض مجاهدو القسام اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في مدينة جنين، واشتبكوا مع قوة صهيونية خاصة عند مدخل المخيم وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح كما استهدف مجاهدونا آليتين عسكريتين صهيونيتين بعبوات شديدة الانفجار في كمين أعد مسبقًا". (RT)

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