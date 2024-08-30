القسام تنشر مقطعا بعنوان جاءكم الرد من جنوب الضفة - فيديو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح
العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عبر منصة "تليغرام"، فجر
اليوم السبت، مقطع فيديو بعنوان "جاءكم الرد من جنوب الضفة الأبية يا أبناء
اليهودية؛ وللحديث بقية...".
ويتضمن المقطع مشاهد بثتها القسام سابقا
لعمليات نفذها مقاتلوها ضد قوات الاحتلال في الضفة الغربية، ويأتي مع استمرار
العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة لليوم الرابع على التوالي.
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