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القسام تنشر مقطعا بعنوان جاءكم الرد من جنوب الضفة - فيديو

8/30/2024 11:45:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عبر منصة "تليغرام"، فجر اليوم السبت، مقطع فيديو بعنوان "جاءكم الرد من جنوب الضفة الأبية يا أبناء اليهودية؛ وللحديث بقية...".
ويتضمن المقطع مشاهد بثتها القسام سابقا لعمليات نفذها مقاتلوها ضد قوات الاحتلال في الضفة الغربية، ويأتي مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة لليوم الرابع على التوالي.

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