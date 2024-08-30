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الأمم المتحدة تؤكد تعطل قدرتها على تقديم المساعدة لأهالي غزة

8/30/2024 11:45:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) تسبب الهجمات على العاملين في المجال الإنساني والبعثات والمرافق الإنسانية في الحد بشكل كبير من توصيل المساعدات المنقذة للحياة للسكان في غزة، معتبرا الأزمة المستمرة في القطاع الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للأمم المتحدة.
وحذر المكتب الأممي، في بيان، من أن هذه الحوادث لا تعرض حياة العاملين في مجال الإغاثة للخطر فحسب، ولكنها تحد أيضا من قدرة الأمم المتحدة وشركائها على مساعدة أكثر من مليوني شخص يكافحون بصورة يومية من أجل البقاء على قيد الحياة، مشيرا إلى تضاعف عدد البعثات الإنسانية التي رفض الاحتلال السماح لها بدخول القطاع في آب/ أغسطس الحالي مقارنة بتموز/ يوليو الماضي.

وأوضح أنه تم تنفيذ 74 مهمة إنسانية من أصل 199 مخطط لها في شمال غزة بالتنسيق المسبق مع الاحتلال في آب الحالي، فيما كان مصير بقية المهمات الإنسانية إما رفضت أو أعيقت أو ألغيت بسبب مشاكل لوجستية أو عملياتية أو أمنية.

وبشأن الوضع في الضفة الغربية، حذر "أوتشا" من استمرار العمليات الإسرائيلية في مناطق معينة باستخدام تكتيكات عسكرية مميتة تتجاوز على ما يبدو معايير إنفاذ القانون، منوها إلى حشده الآن مجموعة من الشركاء الإنسانيين من الأمم المتحدة وخارجها لزيارة بعض المناطق المتضررة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي؛ بهدف تقييم الأضرار والاحتياجات من أجل تقديم المساعدة.

وكان الهجوم الذي وقع على فرق برنامج الأغذية العالمي بغزة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، آخر الهجمات التي تستهدف فرق منظمات الأمم المتحدة المختلفة من طرف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة ستبدأ في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل. (قنا)

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