الأمم المتحدة تؤكد تعطل قدرتها على تقديم المساعدة لأهالي غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون
الإنسانية (أوتشا) تسبب الهجمات على العاملين في المجال الإنساني والبعثات
والمرافق الإنسانية في الحد بشكل كبير من توصيل المساعدات المنقذة للحياة للسكان
في غزة، معتبرا الأزمة المستمرة في القطاع الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للأمم
المتحدة.
وحذر المكتب الأممي، في بيان، من أن هذه
الحوادث لا تعرض حياة العاملين في مجال الإغاثة للخطر فحسب، ولكنها تحد أيضا من
قدرة الأمم المتحدة وشركائها على مساعدة أكثر من مليوني شخص يكافحون بصورة يومية
من أجل البقاء على قيد الحياة، مشيرا إلى تضاعف عدد البعثات الإنسانية التي رفض
الاحتلال السماح لها بدخول القطاع في آب/ أغسطس الحالي مقارنة بتموز/ يوليو الماضي.
وأوضح أنه تم تنفيذ 74 مهمة إنسانية من أصل 199
مخطط لها في شمال غزة بالتنسيق المسبق مع الاحتلال في آب الحالي، فيما كان مصير
بقية المهمات الإنسانية إما رفضت أو أعيقت أو ألغيت بسبب مشاكل لوجستية أو
عملياتية أو أمنية.
وبشأن الوضع في الضفة الغربية، حذر "أوتشا"
من استمرار العمليات الإسرائيلية في مناطق معينة باستخدام تكتيكات عسكرية مميتة
تتجاوز على ما يبدو معايير إنفاذ القانون، منوها إلى حشده الآن مجموعة من الشركاء
الإنسانيين من الأمم المتحدة وخارجها لزيارة بعض المناطق المتضررة خلال عطلة نهاية
الأسبوع الحالي؛ بهدف تقييم الأضرار والاحتياجات من أجل تقديم المساعدة.
وكان الهجوم الذي وقع على فرق برنامج الأغذية
العالمي بغزة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، آخر الهجمات التي تستهدف فرق منظمات
الأمم المتحدة المختلفة من طرف جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه منظمة الصحة
العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة
ستبدأ في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل. (قنا)
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