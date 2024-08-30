الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا للعام الـ 15 على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهر تقرير حديث أن الصين ظلت أكبر شريك تجاري لأفريقيا للعام الـ15 على التوالي خلال السنة الماضية، كما ارتفعت نسبة التجارة الصينية الإفريقية في إجمالي التجارة الخارجية للقارة السمراء بشكل مطرد.
ويهدف التقرير، الذي صدر الخميس، وصاغه مكتب المجموعة القيادية لتعزيز مبادرة“الحزام والطريق”، واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وسلطات أخرى، إلى مراجعة نتائج التنمية للتعاون في إطار مبادرة“الحزام والطريق” بين الصين والدول الإفريقية بشكل منهجي.
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وذكر المسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، شيوي جيان بينغ، خلال مؤتمر صحفي، وفق ما نقلت سي إن بي سي ، أنه حتى نهاية يونيو من هذا العام، فرضت الصين تعريفات جمركية صفرية على 98% من المنتجات الخاضعة للتعريفات الجمركية من 27 دولة إفريقية أقل نمواً.
المصدر:
MENAFN30082024000202011048ID1108621346
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