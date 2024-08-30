الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا للعام الـ 15 على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) أظهر تقرير حديث أن الصين ظلت أكبر شريك تجاري لأفريقيا للعام الـ15 على التوالي خلال السنة الماضية، كما ارتفعت نسبة التجارة الصينية الإفريقية في إجمالي التجارة الخارجية للقارة السمراء بشكل مطرد.

ويهدف التقرير، الذي صدر الخميس، وصاغه مكتب المجموعة القيادية لتعزيز مبادرة“الحزام والطريق”، واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وسلطات أخرى، إلى مراجعة نتائج التنمية للتعاون في إطار مبادرة“الحزام والطريق” بين الصين والدول الإفريقية بشكل منهجي.

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وذكر المسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، شيوي جيان بينغ، خلال مؤتمر صحفي، وفق ما نقلت سي إن بي سي ، أنه حتى نهاية يونيو من هذا العام، فرضت الصين تعريفات جمركية صفرية على 98% من المنتجات الخاضعة للتعريفات الجمركية من 27 دولة إفريقية أقل نمواً.

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