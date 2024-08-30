الشحن الجوي يحقق نمواً في الشرق الأوسط

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي التي نشرها موقع Arab News، فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط ارتفاعاً بنسبة 14.7% في الطلب على الشحن الجوي للبضائع في شهر تموز/ يوليو بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ووفقاً للاتحاد فإن هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بالتوترات التي يشهدها النقل البحري وازدهار التجارة الإلكترونية.

ويشير الاتحاد إلى أن هذا الارتفاع يحدث وسط هجمات على سفن شحن في البحر الأحمر، الذي جعل من عدد السفن المستخدمة لقناة السويس في انخفاض. وتلجأ العديد من شركات الشحن والنقل إلى تحويل السفن إلى مسار رأس الرجاء الصالح، وهو اجراء يزيد من زمن التوصيل بمتوسط 10 أيام أو أكثر.

وفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي، فإن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط كانت مسؤولة عن 13.5% من إجمالي حركة البضائع العالمية خلال شهر تموز/ يوليو. وتوسعت طاقة الشحن الجوي لشركات الطيران في المنطقة بنسبة 4.4٪ الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام 2023.

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