الشحن الجوي يحقق نمواً في الشرق الأوسط

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – وفقاً لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي التي نشرها موقع Arab News، فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط ارتفاعاً بنسبة 14.7% في الطلب على الشحن الجوي للبضائع في شهر تموز/ يوليو بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ووفقاً للاتحاد فإن هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بالتوترات التي يشهدها النقل البحري وازدهار التجارة الإلكترونية.

ويشير الاتحاد إلى أن هذا الارتفاع يحدث وسط هجمات على سفن شحن في البحر الأحمر، الذي جعل من عدد السفن المستخدمة لقناة السويس في انخفاض. وتلجأ العديد من شركات الشحن والنقل إلى تحويل السفن إلى مسار رأس الرجاء الصالح، وهو اجراء يزيد من زمن التوصيل بمتوسط 10 أيام أو أكثر.

وفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي، فإن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط كانت مسؤولة عن 13.5% من إجمالي حركة البضائع العالمية خلال شهر تموز/ يوليو. وتوسعت طاقة الشحن الجوي لشركات الطيران في المنطقة بنسبة 4.4٪ الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام 2023.

©Nicolas Economou/NurPhoto/AFP

