أستراليا تجرّم الاتصال بالموظفين خارج أوقات العمل الرسمي

MENAFN - Khaberni) خبرني - قانون أُقر في شباط/فبراير الفائت في أستراليا، يمنح موظفي الشركات المتوسطة والكبيرة الحق في الانقطاع عن وسائل الاتصال خارج ساعات العمل، حيز التنفيذ رسميا.

وقالت رئيسة المجلس الأسترالي لنقابات العمال ميشال أونيل: "اليوم يوم تاريخي للعمال".

وأضافت أن الأستراليين سيكونون قادرين على "تمضية وقت ممتع مع أحبائهم بعيدا عن الضغوط الناجمة عن الاضطرار المستمر للرد على مكالمات ورسائل العمل غير المعقولة". وبموجب القانون الجديد، بات يمكن للموظفين "رفض متابعة أو قراءة أو الاستجابة" لاتصالات أصحاب الشركات خارج ساعات عملهم، إلا إذا كان الفارق الزمني "معقولا".

وأعربت مجموعة الصناعة الأسترالية Australian Industry Group، وهي منظمة لأصحاب العمل، عن تحفظها على قانون "الحق في وقف الاتصال"، واصفة إياه بأنه "متسرع وغير مدروس ومربك جدا".

وأضافت: "لن يعرف أصحاب العمل والموظفون بعد الآن ما إذا كان بإمكانهم قبول أو إجراء مكالمات خارج ساعات العمل للقيام بعمل إضافي".

وقالت آنا بوث من منظمة "فير وورك أومبدزمان" Fair Work Ombudsman، وهي وكالة أسترالية مستقلة مسؤولة عن ضمان الامتثال للقوانين وتنظيم العلاقات في مكان العمل: "نشجع العمال على تثقيف أنفسهم حول الحق في وقف الاتصال واعتماد مقاربة منطقية لتطبيقه".

وقالت المنظمة في بيان إن الحكم على ما هو معقول "يعتمد على الظروف". وقد تشمل العوامل الحاسمة في هذا الإطار، من بين أمور أخرى، سبب الاتصال أو طبيعة منصب الموظف.

وأوضح رئيس الوزراء العمالي أنتوني ألبانيزي، الذي أرست حكومته هذا الإصلاح، في تصريحات عبر التلفزيون العام: "نريد أن نتأكد من أن الناس لا يُضطرون إلى العمل 24 ساعة في اليوم بما أنهم لا يتقاضون أجرا عن 24 ساعة".

وأضاف: "إنها أيضا مشكلة تتعلق بالصحة العقلية صراحة، إذ يمكن للناس أن ينقطعوا عن عملهم ويكونوا أقرب إلى عائلاتهم وحياتهم".

حصلت الشركات الصغيرة التي يعمل فيها أقل من 15 موظفا على مهلة إضافية للامتثال، على أن تصبح ملزمة بتطبيق هذا القانون اعتبارا من 26 آب/أغسطس 2025.

ودخل "الحق في وقف الاتصال" حيز التنفيذ في فرنسا عام 2017، وإسبانيا عام 2018، وبلجيكا عام 2022.

