أمريكي يفقد حياته بسبب لسعة بعوضة

MENAFN - Khaberni) خبرني - توفي شخص في شمال شرق الولايات المتحدة بسبب التهاب الدماغ الخيلي الشرقي (EEE)، وهو مرض نادر ينتقل عن طريق البعوض، على ما أعلنت السلطات الصحية المحلية الثلاثاء.

وأوضحت وزارة الصحة في ولاية نيو هامبشر في بيان أن المريض شخص بالغ من مدينة هامبستد، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن الجنس أو العمر.

وذكر البيان أن الشخص المستشفى بسبب تدهور خطير في الجهاز العصبي المركزي وتوفي متأثرا بالمرض.

وأشارت الوزارة إلى أن "آخر إصابة بشرية معروفة بفيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي في نيو هامبشر كانت في العام 2014" عندما أبلغت وزارة الصحة عن "ثلاث إصابات بشرية، اثنتان منها تسببتا بالوفاة". وتأتي هذه الوفاة على خلفية مخاوف متزايدة في شمال شرق الولايات المتحدة بشأن خطر انتشار مرض EEE، والذي قد يتفاقم انتشاره بسبب تغير المناخ.

وفي وقت سابق من الشهر، أعلنت ولاية ماساتشوستس، المجاورة لنيو هامبشر، أول حالة لمرض EEE لهذا العام في تلك الولاية، لدى رجل ثمانيني.

وبحسب مركز مراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، وكالة الصحة العامة الرئيسية في الولايات المتحدة، فإن أعراض فيروس التهاب الدماغ الخيلي الشرقي تشمل الحمى والصداع والقيء والإسهال والتغيرات السلوكية والنعاس.

ويمكن أيضا أن يسبب مشكلات عصبية كبيرة. وتنتهي الإصابة بهذا المرض بالوفاة لدى ما يقرب من 30% من الحالات، ويعاني كثير ممن ينجون منه من آثار لاحقة جسدية أو عقلية.

ويُعتبر الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما أو يتجاوزون الـ50 عاما الأكثر عرضة للخطر.

وتنصح السلطات الصحية باستخدام منتجات طاردة للبعوض، وارتداء ملابس واقية في الهواء الطلق، وإزالة نقاط المياه الراكدة قرب المنازل لتقليل سهولة تكاثر البعوض.

وأشار تقرير صادر عن منظمة "كلايمت سنترال" عام 2023 إلى أن عدد "أيام البعوض"، أي عندما تكون الظروف الجوية الدافئة والرطبة مثالية لهذه الحشرات، ازداد في معظم أنحاء الولايات المتحدة خلال العقود الأربعة الماضية، بسبب تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري.

