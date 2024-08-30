تعليمات للمستوطنين بالجليل الغربي بالقرب من الملاجئ

تعليمات للمستوطنين بالجليل الغربي بالقرب من الملاجئ
التاريخ
8/30/2024 7:28:26 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن تعليمات أُصدرت ببقاء سكان بلدات الجليل الغربي بالقرب من الملاجئ والأماكن المحصنة.
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