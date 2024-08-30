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تعليمات للمستوطنين بالجليل الغربي بالقرب من الملاجئ

8/30/2024 7:28:26 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن تعليمات أُصدرت ببقاء سكان بلدات الجليل الغربي بالقرب من الملاجئ والأماكن المحصنة.

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