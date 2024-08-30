«أرامكس» تكثف جهودها في مجال الاستدامة

أعلنت ((أرامكس))؛ مزود خدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، الارتقاء بجهودها في مجال الاستدامة إلى مستوى جديد، من خلال تعيين مانوسيج جانجولي في منصب الرئيس التنفيذي للاستدامة. وتسلط هذه الخطوة الاستراتيجية الضوء على التزام ((أرامكس)) بالحفاظ على مكانتها في صدارة مجال الاستدامة على مستوى المنطقة، والارتقاء بها.

ويترأس مانوسيج في منصبه الجديد أجندة ((أرامكس)) في الاستدامة، لضمان استمرار الشركة في الابتكار، وتنفيذ أفضل الممارسات في مجال رعاية البيئة.ويتماشى التعيين الجديد مع توجه ((أرامكس)) خلال مسيرتها طويلة الأمد لدمج ممارسات الاستدامة في عملياتها.

ولطالما ركزت الشركة على النواحي البيئية إلى جانب تحقيق النمو، بدءاً من تقليل انبعاثات الكربون من خلال حلول مبتكرة لتوصيل الشحنات إلى وجهتها النهائية، ووصولاً إلى الاستفادة من تقنيات تتميز بكفاءة استهلاك الطاقة في شبكتها العالمية.

وقال مانوسيج: ((يسعدني الانضمام إلى ((أرامكس)) في هذه الفترة المفصلية من رحلتها في عالم الاستدامة. وتشكل ((أرامكس)) مثالاً يحتذى به في رعاية البيئة، وأتطلع إلى الاستفادة من مكانتها الرائدة في هذا المجال، وتتمثل رؤيتي في تحقيق تقدم ملحوظ في أجندة الاستدامة للشركة، من خلال دمج استراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة، للإسهام في تقليل البصمة الكربونية وتعزيز كفاءتنا التشغيلية والقيمة، التي نوفرها إلى أصحاب المصلحة. وسنعمل معاً لاستكشاف سبل جديدة للتنمية المستدامة، وتعزيز شبكة الخدمات اللوجستية الحالية، والتي تتميز بمرونتها ومسؤوليتها البيئية)).