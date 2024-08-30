مخيمات دبي الصيفية.. بيئة إبداعية تفتح آفاقاً جديدة للطفل

أنهت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، مؤخراً، سلسلة من المخيمات الصيفية التي جاءت ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى توفير بيئة إبداعية تدعم المواهب الناشئة.وخلال شهري يوليو وأغسطس، نظمت ((دبي للثقافة)) برامج متنوعة، تضمنت 297 جلسة في يوليو، بمشاركة 1920 طفلاً، و291 جلسة في أغسطس، بمشاركة 1801 طفل.

شملت هذه البرامج سلسلة من ورش العمل المبتكرة التي تمزج بين الفنون، الترفيه والتعليم.وهدفت إلى تطوير مهارات الأطفال في التواصل، التفكير الإيجابي والعمل الجماعي، مع تعزيز علاقتهم بالقراءة، وتشجيعهم على استكشاف جماليات الفنون، والتعرف إلى التراث المحلي.

ولمواكبة التقدم التكنولوجي، دمجت ((دبي للثقافة)) تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي في أنشطة المخيمات الصيفية، كما تجلى في مخيم مكتبات دبي العامة، الذي أقيم تحت شعار ((صيفنا فنون وابتكار)). نُظمت هذه المخيمات في مجموعة من المواقع الثقافية والتراثية التابعة للهيئة، مثل متحف الشندغة، مكتبات دبي العامة، مركز الجليلة لثقافة الطفل، حي الفهيدي التاريخي، متحف الاتحاد، وقرية حتا التراثية.

تم تصميم البرامج لتتناسب مع طبيعة كل موقع، ما وفر تجارب تعليمية ومعرفية غنية.ضمّت فرق العمل في ((دبي للثقافة)) مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات الفنية والثقافية والتكنولوجية، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين من القطاع الخاص والمراكز التعليمية والفنية المحلية.

واختُتمت المخيمات بمعارض تبرز إبداعات الأطفال، حيث دُعي أولياء الأمور للاطلاع على إنجازات أبنائهم. وفي إطار سعيها لتحسين البرامج المستقبلية، قامت الهيئة بإجراء تقييم شامل، استناداً إلى التغذية الراجعة من الأطفال وأولياء الأمور، ما ساهم في تحسين وتطوير البرامج لتلبي تطلعات المشاركين.

تواصل ((دبي للثقافة)) دعم كافة المخيمات الصيفية، بالتعاون مع عدد من المراكز التعليمية والإبداعية المحلية، وتسعى لتعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، لضمان استمرارية هذه البرامج، ورفع مستوى جودتها. بالإضافة إلى ذلك، تحرص الهيئة على تضمين الأطفال من ذوي الإعاقات في أنشطتها المتنوعة، مثل ((مخيم نادي دبي لأصحاب الهمم الصيفي)).