«كوريا 360» يستعد لفتح أبوابه في دبي

يفتتح مركز التجارب الثقافية الترويجي ((كوريا 360)) أبوابه قريباً في دبي فيستيفال سيتي مول، وفق ما أعلن خلال حفل التوقيع على اتفاقية شراكة بين يونجيل بارك، المدير العام للوكالة الكورية للمحتوى الإبداعي في الإمارات، وهيثم حجار، مدير إدارة الأصول، الفطيم العقارية، وذلك في متجر المركز الترويجي الكوري بالطابق الأول في دبي فيستيفال سيتي مول.

وبهذه المناسبة، قال يونجيل بارك، المدير العام، للوكالة الكورية للمحتوى الإبداعي في الإمارات: ((نحرص دائماً على الارتقاء بسمعة بلادنا في الخارج، واطلاع شعوب الدول الأخرى على ثقافتنا الغنية وإرثنا العريق، ويسعدنا التعاون مع دبي فيستيفال سيتي مول لنقل جزء من ثقافة كوريا وتراثها وحياتها المعاصرة إلى دولة الإمارات، لتلبية الاهتمام المتزايد بالثقافة الكورية في الشرق الأوسط)).

ويسعى مركز أعمال ((الوكالة الكورية للمحتوى الإبداعي في الإمارات)) إلى تقديم تجربة ممتعة وشاملة للعملاء، والاستفادة من الإقبال المتنامي في المنطقة على المحتوى والثقافة الكورية.

حيث سيقدم المركز الترويجي لدى افتتاحه عروضاً متنوعة نابضة بالحياة وغنية بالمحتوى والتراث الكوري، وستتاح الفرصة للضيوف للمشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة والتجارب الفريدة التي تجسد روح الابتكار في البلاد بما في ذلك موسيقى البوب الكورية الساحرة والدراما الكورية التي باتت تستقطب جمهوراً واسعاً من المتابعين في المنطقة والمطبخ الكوري بنكهاته اللذيذة المميزة وتجربة الزي التقليدي الكوري الجميل (الهانبوك) والتكنولوجيا الكورية الرائدة.

وسيعمل ((كوريا 360))، الذي افتتح أول مركز خارجي له في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، على تحديث عروضه بانتظام في أول وجهة متخصصة بالثقافة والمنتجات والإصدارات الكورية في دبي، وبالتحديد في دبي فيستيفال سيتي مول الذي استقطب في عام 2023 أكثر من 23 مليون زائر، ويشكل موقعاً مثالياً لمركز ((كوريا 360)) لجذب أعداد كبيرة من الضيوف متنوعي الثقافات يومياً.