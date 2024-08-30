شاعرات يحتفين بيوم المرأة الإماراتية

نظم المكتب الثقافي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، في إطار احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية، أمسية شعرية بعنوان ((إماراتيات في موكب الشعر))، وذلك في قاعة الياقوت بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

شاركت في الأمسية الشعرية كوكبة من الشاعرات الإماراتيات هن الشاعرة أسماء الحمادي والشاعرة مهرة محمد والشاعرة الهنوف محمد والشاعرة مريم الزرعوني، وأدارت الجلسة الشاعرة نجاة الظاهري.

مواكب

رحبت رئيس المكتب الثقافي بالمجلس صالحة عبيد غابش بالضيفات الشاعرات، والسيدات والفتيات الحاضرات وهنأتهن بهذه المناسبة، ((يوم المرأة الإماراتية))، مشيدة بدورهن الكبير وبذل المزيد من الجهود للارتقاء كل في مجاله، مؤكدة على دور الشاعرات وأهمية الإبداع في الساحة الشعرية الإماراتية.

وقالت غابش: موكب الشعر هو الموكب الذي يخاطب الروح، ويخاطب القلب والفكر، وأثنت سعادتها بأداء الشاعرات، وما قدمنه من أجواء شعرية متنوعة، كل شاعرة لها جوها، ولها رونقها وتألقها، ولها صوتها المختلف عن الآخر.

وأدارت الجلسة الشاعرة نجاة الظاهري وأشادت بتوجيهات وجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ((أم الإمارات)) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في خدمة المرأة.