ربع مليون مستفيد من «عالم يقرأ»

أعلنت مكتبة محمد بن راشد،أمس، أن عدد المستفيدين من مبادرة ((عالم يقرأ)) قد بلغ ربع مليون شخص من مختلف أنحاء الدولة.وكانت المكتبة أطلقت مبادرة ((عالم يقرأ))، في إطار جهودها لنشر المعرفة، وتعزيز المشهد الثقافي على مدار الخمسين عاماً المقبلة.

وقامت المكتبة بإهداء أكثر من 80 ألف كتاب، في مختلف التخصصات والمجالات، باللغتين العربية والإنجليزية، لنحو 200 مؤسسة ومدرسة ومجمع تعليمي في القطاعين الحكومي والخاص.وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد: تعكس مبادرة ((عالم يقرأ)) رؤيتنا وإيماننا الكبير بأهمية نشر المعرفة، وإيصالها إلى جميع أفراد المجتمع، لا سيما فئة الشباب والأطفال.

مشيراً إلى أن ذلك يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء مجتمع متقدم يرتكز على المعرفة في جميع المجالات.وأضاف: ((المبادرة تدعم استراتيجيتنا، في بناء الأفراد الواعين المتسلحين بالعلم والثقافة والمعرفة، لقيادة المستقبل وتعزيز الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة)).

دور حيوي

من جانبه قال علي جمعة التميمي، مدير إدارة المكتبات في مكتبة محمد بن راشد: ((مبادرة عالم يقرأ تعكس الدور الحيوي للمكتبات، في تعزيز قيم التبرع والتطوع والمسؤولية المجتمعية، ونؤمن أن المكتبات ليست فقط مراكز للمعرفة، بل منصات فعالة لدعم المبادرات المجتمعية)).

وأضاف: ((تشكل مكتبة محمد بن راشد اليوم حلقة وصل بين المتبرعين والمستفيدين، وتعد محفزاً للعمل التطوعي بين مختلف فئات المجتمع، وندعو المؤسسات للانضمام إلى رؤيتنا والمبادرة)). وتهدف المبادرة إلى نشر المعرفة والتشجيع على القراءة.

وتمكين المدارس في دولة الإمارات من خلال دعم وإثراء المكتبات المدرسية، بكتب متنوعة للأطفال، الناشئة، والكبار باللغتين العربية والإنجليزية.وتقدم المبادرة الدعم للطلبة المشاركين في جائزة تحدي القراءة العربي، وتسعى إلى إثراء مجموعات المكتبات في الدوائر والمؤسسات الحكومية والمحلية، والخاصة، والجامعات، والكليات.

وقامت مكتبة محمد بن راشد، في إطار المبادرة، بتنظيم سلسلة من الزيارات إلى مجموعة متنوعة من المؤسسات، والمدارس، ومراكز الشباب الإبداعية في أنحاء الدولة كافة، بما في ذلك مراكز رأس الخيمة الإبداعية، ومركز عجمان الإبداعي، ومركز أم القيوين الإبداعي، ومركز فلج المعلا الإبداعي.

وتهدف الزيارات إلى التعريف بخدمات المكتبة، ومرافقها، ومبادراتها، وفعالياتها على مدار العام، بجانب مناقشة سبل التعاون المشترك لتحقيق طموحات الأجيال الجديدة وتعزيز رؤية المكتبة كمنارة للمعرفة والإبداع. وضمن فعاليات ((صيفنا ثقافي)) التي نظمتها المكتبة على مدار شهر أغسطس، أهدت مكتبة محمد بن راشد أكثر من 500 كتاب متنوع مجاناً لجميع زوارها من مختلف الفئات العمرية، خلال زياراتهم لمختلف مكتباتها التخصصية التسع.

ودعت مكتبة محمد بن راشد دور النشر المحلية، والمؤسسات والهيئات العامة ذات الإصدارات الخاصة، والكتاب والمؤلفين، إلى التبرع بكتبهم ومؤلفاتهم ضمن مبادرة ((عالم يقرأ)). وتعمل المكتبة على توزيع هذه الكتب على زوارها من طلاب المدارس والمشاركين في جلساتها الحوارية وفعالياتها، إضافة إلى مكتبات المدارس والمؤسسات المحلية. وأشارت المكتبة إلى أن المؤسسات المختلفة يمكنها التواصل للحصول على الكتب باللغتين العربية والإنجليزية ضمن المبادرة.