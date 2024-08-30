تطبيق للتصفح الهادئ

طور باحثون في واترلو الكندية، تطبيق جوال جديداً، يسمى ((مايند فول سكرو))، لمساعدة الأشخاص على التوقف عن التمرير المزعج -قضاء وقت مفرط في استهلاك الأخبار السلبية على الإنترنت ووسائل التواصل- ودمج اليقظة في روتينهم اليومي.

ويعمل ((مايند فول سكرو))، من خلال السماح للمستخدمين بملء أنماط التمرير التي لا نهاية لها من الأشكال الهندسية بلوحات ألوان مهدئة.