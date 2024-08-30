تطبيق للتصفح الهادئ

تطبيق للتصفح الهادئ
التاريخ
8/30/2024 7:28:21 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
طور باحثون في جامعة واترلو الكندية، تطبيق جوال جديداً، يسمى ((مايند فول سكرو))، لمساعدة الأشخاص على التوقف عن التمرير المزعج -قضاء وقت مفرط في استهلاك الأخبار السلبية على الإنترنت ووسائل التواصل- ودمج اليقظة في روتينهم اليومي.
ويعمل ((مايند فول سكرو))، من خلال السماح للمستخدمين بملء أنماط التمرير التي لا نهاية لها من الأشكال الهندسية بلوحات ألوان مهدئة.
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