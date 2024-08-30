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تطبيق للتصفح الهادئ

8/30/2024 7:28:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طور باحثون في جامعة واترلو الكندية، تطبيق جوال جديداً، يسمى ((مايند فول سكرو))، لمساعدة الأشخاص على التوقف عن التمرير المزعج -قضاء وقت مفرط في استهلاك الأخبار السلبية على الإنترنت ووسائل التواصل- ودمج اليقظة في روتينهم اليومي.

ويعمل ((مايند فول سكرو))، من خلال السماح للمستخدمين بملء أنماط التمرير التي لا نهاية لها من الأشكال الهندسية بلوحات ألوان مهدئة.

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