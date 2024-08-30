العميد.. خماسيات ورباعيات

كان العميد النصراوي هو نجم اليوم الأول بالجولة الثانية من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين. فاز على فريق بني ياس برباعية من الأهداف، ولم يكن ذلك أبداً هيناً ولا متوقعاً، وبهذا الفوز الرباعي الكبير، إضافة إلى خماسية الجولة الأولى في مرمى العروبة يتقدم النصر الترتيب برصيد 6 نقاط و9 أهداف من أول جولتين.

والجميل أن هذا الإنجاز المبكر سيترك آثاره الإيجابية عليه قبل فترة التوقف التي ستبدأ بعد ختام هذه الجولة لصالح المنتخب الوطني، الذي سيبدأ الرحلة المونديالية الحاسمة بلقاء المنتخب القطري الشقيق، ومن بعده بـ 5 أيام فقط يلاقي المنتخب الإيراني، فهنيئاً للأزرق العنيد هذه البداية الملفتة، ونتمنى أن تكون مختلفة عما سبقها في المواسم الماضية، وبالطبع إذا كان التفوق شيئاً مهماً فإن الاستمرار فيه هو الذي يصنع الفارق ويأتي بالألقاب، وكلنا يعرف مدى حاجة النصر للعودة بعد أن جافته الألقاب لسنوات وسنوات وهو الذي كان يوماً ملء السمع والبصر ومضرب الأمثال.

كان ملفتاً أيضاً صعوبة الفوز الذي حققه الوصل حامل اللقب على دبا الحصن، حيث حقق الفوز الأول بشق الأنفس وبهدف وحيد، وعلى المنوال نفسه أودع الجزيرة أول ثلاث نقاط بهدفين على العروبة، ويحسب للفريقين الصاعدين لدوري المحترفين صمودهما في هذه الجولة بعد أن استقبلا أهدافاً غزيرة في الجولة الأولى، وفي اعتقادي أنهما قادران على التطور والثبات بصورة أكبر مع مزيد من المباريات والثقة في النفس، أما الشارقة فقد حقق أيضاً فوزاً صعباً على كلباء بهدف يتيم.

آخر الكلام

كان من أجمل مشاهد هذه الجولة الهدف الأول الذي سجله علي مبخوت بقميص النصر، وهذا التفاهم الملفت والتعاون والإيثار مع زميله عادل تاعربت.كنت أتمنى أن يكون مبخوت ضمن قائمة المنتخب الوطني، فما أحوجنا لهذه النوعية من اللاعبين الاستثنائيين أصحاب الخبرة لا سيما في هز الشباك.