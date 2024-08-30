عندما توصف السينما بأنها إحدى أدوات (القوة الناعمة) في المجتمعات الراهنة، فإن هذا الوصف بقدر ما هو حقيقي جداً، إلا أنه مخاتل في الوقت نفسه، فالسينما أداة قوية تستطيع أن تشق طريقها إلى قلوب وعقول الجماهير مباشرة كما تنزلق سكين حادة في قالب الحلوى أو داخل اللحم، سريعة وحاسمة وقاطعة، دون أن تشعر بها، هذا هو معنى القوة في تأثير السينما، ولطالما حققت المجتمعات والدول المتمكنة من صناعة السينما الكثير من سياساتها دون جيوش وصراعات ومواجهات!

المعنى الملتبس أو المخاتل في وصف السينما بالقوة الناعمة، يتعلق بالطريقة التي نفهم بها صفة (الناعمة) لأن النعومة هنا لا تعني العذوبة أو الجمال أو المهادنة، بل تعني الوصول للهدف دون الحاجة إلى جيوش وصراعات وجدالات كثيرة ومكلفة، كما كان الحال في العقود السابقة، يوم كانت الدول تعيش صراعات خفية فيما بينها، يجند فيها المال والجواسيس والمعلومات والإعلام وحروب الإشاعات والبشر المدربون و.. للدفاع عن فكرة أو لجلب الأنصار لسياسة معينة أو لجعل نمط معين يسود بين الشباب مثلاً..

إن هذه الأهداف السياسية والاقتصادية كانت تحتاج إلى بذل الكثير، أما اليوم فإن فيلماً مصنوعاً بحرفية عالية، وبواسطة نجوم محبوبين وعبر نص مكتوب بإتقان وفق نظريات علم النفس والسياسة وخفايا سايكولوجية الجماهير، يستطيع تحقيق حالة اختراق جماهيرية مذهلة تجعل الناس في حالة جدل ونقاش وتساؤلات تقود المشاهدين للوجهة التي يريدها صناع الفيلم أو من يقفون خلفه، بعيداً عن كون هذه الفكرة صحيحة أو خاطئة، المهم أن صناع وممولي الأفلام الضخمة لا يدفعون كل هذا المال دون مقابل، فإذا لم يكن الهدف تجارياً، فإن الإنفاق الكبير لا شك يستهدف تغيير القناعات.

لقد اكتسبت الصهيونية العالمية تعاطف العالم مع قضية الهولوكوست عبر أفلام هوليوود الشهيرة، وغيرت الولايات المتحدة أنماط حياة الناس وثيابهم وموسيقاهم وطعامهم عبر السينما والدعاية، واكتسبت أوروبا قوة ضاربة كمكان مفضل للسكن والسياحة عبر الأفلام، وعشق الناس الطبيعة والطعام الإيطالي من خلال أفلام وأدوار وممثلين معروفين!